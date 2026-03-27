‘Amerikanac’ među Vatrenima: ‘Nema prijateljske kad igraš za Hrvatsku’

Podijeli :

Peter Joneleit/Icon Sportswire via Guliver Images

Petar Musa bio je najveći pehist utakmice protiv Kolumbije. Dvaput je bio na par centimetara od pogotka za Vatrene, ali je oba puta pogodio okvir gola.

Musa je u igru u Orlandu ušao između dva poluvremena umjesto strijelca drugog pogotka Matanovića i vrlo je lako mogao nastaviti tamo gdje je napadač Freiburga stao.

Musa je u 61. minuti gromovitim udarcem nogom pogodio gredu, a u 66. probao je glavom i pogodio stativu.

“Bio sam blizu pogotka, ali nema veze, bitno je da smo pobijedili i da smo svi zdravi”, izjavio je napadač Dallasa za Sportske novosti.

VEZANA VIJEST Dalić zadovoljan: ‘Stvorili smo dosta prigoda, iako smo u nekim trenucima imali i sreće’ Pozitivan dojam ‘šarenih’ Vatrenih – prvijenac Vuškovića i Matanović donijeli trijumf protiv Kolumbije

“Nije bilo lako, znali smo da su dobar protivnik, da će biti dosta na lopti, ali jako smo dobro igrali i na kraju izdržali njihov pritisak pred kraj te zasluženo pobijedili.”

Što je bilo važno u drugom poluvremenu?

“Ključno je bilo da se branimo dobro, da smo kompaktni, uvijek na drugoj lopti te da smo opasni kad osvojimo posjed na kontru i polukontru. Svi nas jedanaest igrali smo obranu i napad, to se vidjelo.”

Iako je Svjetsko prvenstvo još uvijek relativno daleko, pobjeda protiv jake reprezentacije uvijek je dobrodošla.

“Sigurno. Vidjeli ste koliko je njihovih navijača bilo, nije bilo lako. Dobro smo igrali, ali moramo i ispraviti neke stvari koje smo malo lošije radili. Branili smo se dobro.”

Slijedi Brazil.

“Brazil je jak, idemo dati maksimum i izvući što je najviše moguće. Prijateljske su utakmice, ali za nas nema prijateljske kad se igra za Hrvatsku, svaku želiš dobiti radi samopouzdanja. Drago mi je što smo to uspjeli.”