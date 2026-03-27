Pozitivan dojam ‘šarenih’ Vatrenih – prvijenac Vuškovića i Matanović donijeli trijumf protiv Kolumbije

Podijeli :

Peter Joneleit/Icon Sportswire via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je odradila prvi od dva pripremna ogleda na američkoj turneji u Orlandu uoči Svjetskog prvenstva. S 2:1 poražena je Kolumbija.

U utakmici koja je povremeno po tenzijama i naboju izgledala više kao natjecateljska, a manje kao pripremna, Hrvatska je u Orlandu na stadionu Camping World porazila Kolumbiju 2:1.

Kolumbijci, koji su na Mundijalu smješteni u skupinu K s Portugalom, Uzbekistanom i pobjednikom playoffa (Nova Kaledonija/Jamajka – DR Kongo), poveli su ranim golom Jhona Ariasa, ubrzo je izjednačio Luka Vušković, a pred kraj prvog dijela Igor Matanović kompletirao je preokret. U drugom dijelu Hrvatska je bila bolja i mogla je do uvjerljivije pobjede.

Izbornik Zlatko Dalić krenuo je u utakmicu s ovih 11 igrača: Livaković, Erlić, Vušković, Pongračić, Marco Pašalić, Moro. P. Sučić, Perišić, Mario Pašalić, Vlašić, Matanović.

Tek što je utakmica počela, u prvom pravom dolasku pred kazneni prostor Hrvatske, Kolumbija je povela. Igrala se druga minuta kada je Mojica ubacio s lijeve strane, a Vušković nesretno odbio u noge Ariasu koji je s desetak metara matirao Livakovića. Pokušao je Perišić klizećim startom spasiti, ali nije uspio.

Hrvatska je uzvratila vrlo brzo i izjednačila već u šestoj minuti. Vušković je opalio ljevicom s nekih 25 metara, a lopta se od kolumbijskog bloka i potom stative odbila u mrežu. Vratar Vargas nije imao nikakve šanse i tako je Vušković upisao prvi pogodak za reprezentaciju u trećem nastupu.

U 29. minuti Kolumbijci su ponovno izigrali hrvatsku obranu. Diaz je nesebično namjestio zicer Suarezu koji je sa 7-8 metara promašio loptu pred doslovno praznim vratima, a u nastavku akcije Arias je pogodio stativu. U tim je trenucima Hrvatska opasno živjela pa se tako u 34. minuti Livaković istaknuo dvjema obranama udarcima Diaza i Rodrigueza.

Kao i početkom utakmice, Hrvatska je na kolumbijski pritisak uzvratila na pravi način, pogotkom. U 43. minuti Marco Pašalić ubacio je iz kornera, Vargas je ‘zaplivao’, a Matanović s tri metra lakoćom glavom usmjerio loptu u mrežu. Bio je to njegov drugi pogodak u devetom nastupu za Vatrene.

Dalić je mijenjao već na poluvremenu uvođenjem Josipa Stanišića i Petra Muse umjesto Perišića i Matanovića. Uskoro su ušli Luka Sučić i Martin Baturina i Hrvatska je počela dominirati. U razmaku od 61. do 66. minute Musa je dvaput uzdrmao okvir gola, prvo nogom, a onda i udarcem glavom.

Prema kraju utakmice tempo je pao, a Dalić je u igru uveo još Luku Modrića, Andreja Kramarića, Kristijana Jakića i Tonija Fruka. Kolumbijci su nešto pokušavali, ali su objektivno u drugom poluvremenu bili kudikamo manje opasni nego u prvih 45 minuta, pogotovo nakon izlazaka Rodrigueza i Diaza.

U noći s utorka 31. ožujka na srijedu 1. travnja po našem vremenu Hrvatska igra protiv Brazila, također u Orlandu.