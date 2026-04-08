Houston ‘poslao’ Sunse u play-in, Minnesota osigurala mjesto u playoffu

Podijeli :

AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Košarkaši Houstona su pobjedom 119-105 na gostovanju u Phoenixu onemogućili domaćim Sunsima da se izravno plasiraju u doigravanje i poslali ih u 'play-in', dok su mjesto u doigravanju osigurali Minnesota Timberwolvesi pobijedivši na gostovanju u Indianapolisu domaće Pacerse sa 124-104.

Rocketsi (50-29) su očajno otvorili utakmicu u Phoenixu i dopustili Sunsima (43-36) da već sredinom prve četvrtine dođu do prednosti od 21 koša (26-5). No, već do poluvremena je gostujuća momčad smanjila taj zaostatak na samo tri poena (57-54), a onda dovršili preokret u drugom poluvremenu te na kraju došli do uvjerljive pobjede.

Kevin Durant je u svom povratku u momčad ubacio 24 koša svom bivšem klubu, pogodivši pet trica iz devet pokušaja. Amen Thompson je bio najbolji igrač Houstona s 22 koša, 11 skokova, osam asistencija i tri ukradene lopte, a 20 poena je ubacio Jabari Smith Jr.

Strijelce Phoenixa je predvodio Devin Booker s 31 košem, a imao je i osam asistencija. Mark Williams je ubacio 19 poena uz osam skokova.

Navijači Minnesote su odahnuli jer su Timberwolvesi (47-32) prekinuli niz od tri poraza i time osigurali mjesto u doigravanju, nakon pobjede (124-104) u Indianapolisu, iako su bili bez svog najboljeg igrača Anthonyja Edwarsa i Jaydena McDanielsa.

Ayo Dosunmu je s 24 koša predvodio goste, a po 19 poena su ubacili Julius Randle i Bones Hyland.

U trećem uzastopnom porazu Pacersa strijelce je predvodio Ethan Thompson sa 17 poena, a po 14 su ubacili Jalen Slawson i Obi Toppin. Indiana u preostale tri utakmice treba tri pobjede da bi izbjegla najlošiji učinak u klupskoj povijesti.