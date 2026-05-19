VIDEO / Nevjerojatni Wembanyama uništio Oklahomu u drami s dva produžetka, MVP se ‘ugasio’

Podijeli :

San Antonio je već u prvom susretu napravio break i svladao Oklahomu u gostima sa 122:115 nakon dva produžetka u finalu Zapadne konferencije NBA lige.

Blistao je nevjerojatni Victor Wembanyama, koji je upisao 41 poen, 24 skoka, te po tri asistencije i blokade. Ono što je najvažnije, mladi je Francuz u drugom produžetku ubacio 9 od 14 poena svoje momčadi i izravno odveo svoj tim do trijumfa.

POVEZANO VIDEO / Svi su očekivali izjednačenu majstoricu, kad ono – “metla”! Cavaliersi u finalu Istoka

Spursi su vodili većim dijelom utakmice. Na početku četvrte četvrtine imali su i plus 10, ali su igrači Oklahome uspjeli smanjiti razliku i ubačajem Shaija Gilgeous-Alexandera tri sekunde prije kraja izboriti produžetak.

U prvom nastavku bliže pobjedi bili su domaćini. Vodili su 108:105, ali je sjajni Wembanyama pogodio tricu za izjednačenje. Jalen Williams je imao šut za pobjedu, ali je promašio.

Uslijedilo je još dodatnih pet minuta, koje su protekle u dominaciji Wembanyame. Uz Francuza, u redovima Spursa istaknuo se rookie Dylan Harper s 24 poena, 11 skokova i 6 asistencija, dok je Castle ubacio 17 poena uz 11 asistencija.

Alex Caruso je s 31 poenom bio najefikasniji, Jalen Williams se zaustavio na 26 poena, dok je Shai Gilgeous-Alexander postigao 24 poena. Zanimljivo je da je aktualni MVP ubacio samo dva poena u dva produžetka. Iz igre je šutirao 7 od 23 za čak 52 minute provedene na parketu.

Sljedeća utakmica na rasporedu je također u Oklahomi, u noći s srijede na četvrtak u 2 sata po hrvatskom vremenu.