Poznati detalji glasanja za MVP NBA lige, Dončića nitko nije odabrao na prvo mjesto

Shai Gilgeous-Alexander drugu godinu zaredom je proglašen za najboljeg igrača regularnog dijela sezone (MVP) NBA lige. Objavljeni su i detaljni rezultati glasanja.

Čini se kako među glasačima nije bilo previše dvojbi oko izbora najkorisnijeg igrača NBA lige, iako Shai Gilgeous-Alexander nije predvodio ligu ni u jednoj glavnoj statističkoj kategoriji. Kanadski košarkaš završio je sezonu kao drugi najbolji strijelac lige, a ključnu ulogu u izboru očito je imao i uspjeh njegove Oklahoma City Thunder momčadi, koja je regularni dio sezone završila na prvom mjestu.

Pravo glasa imalo je 100 novinara i analitičara koji prate NBA ligu. Njih 83 proglasilo je Shaija najboljim igračem sezone, dok ga je 13 stavilo na drugo mjesto. Troje glasača smjestilo ga je na treću poziciju, a samo jedan smatrao je da Kanađanin zaslužuje četvrto mjesto. Ukupno je osvojio 939 bodova.

A global media panel of 100 voters selected the winner of the 2025-26 Kia NBA Most Valuable Player Award. — NBA Communications (@NBAPR) May 17, 2026

Drugo mjesto u ukupnom poretku ponovno je pripalo Nikoli Jokiću, već treći put u karijeri. Srpski centar tako uz tri MVP naslova sada ima i tri završetka sezone na drugoj poziciji u izboru. Košarkaš iz Sombora sezonu je zaključio s triple-double prosjekom, a bio je i vodeći igrač lige po broju skokova i asistencija. Unatoč tome, samo ga je deset glasača stavilo na prvo mjesto, pa je ukupno osvojio 634 boda.

Treće mjesto pripalo je Victoru Wembanyami s 569 bodova, Luka Dončić završio je četvrti s 250, dok je peto mjesto zauzeo Cade Cunningham sa 117 bodova. Dončić pritom nije dobio nijedan glas za prvo mjesto.