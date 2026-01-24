NBA utakmica odgođena zbog ubojstva u Minneapolisu

Podijeli :

(AP Photo/Abbie Parr) via Guliver Image

U Sjedinjenim Američkim Državama ne prestaju problemi s federalnim agentima (ICE) i ostatkom američkog stanovništva. Jedan od gradova koji je lošije prošao je Minnesota pa se tako u subotu ponovno dogodilo ubojstvo.

Federalni agenti usmrtili su američkog građanina zbog sumnje da je bio naoružan, a isto tako su agenti naveli kako je ubijen u samoobrani.

Sve to utjecalo je na to da NBA odgodi utakmicu između Minnesota Timberwolvesa i Golden State Warriorsa. Ta utakmica bila je na rasporedu u subotu od 23 sata i 30 minuta, a kako prenosi američki novinar Shams Carania susret se odgađa za nedjelju u isto vrijeme.

Taj susret moći ćete pratiti na Sport Klubu 1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.