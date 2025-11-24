Mijatović: Posvetili smo se atmosferi u reprezentaciji, izuzetno je bitno da imamo kontinuitet

Podijeli :

GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Hrvatska košarkaška reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Katru.

Hrvatski reprezentativci su nakon zajedničkog ručka i sastanka odradili i prvi trening u KC Dražen Petrović.

U Zagrebu će momčad trenirati do srijede, kada putuje u Osijek gdje će 28. studenog u 19 sati i službeno započeti kvalifikacijski put, utakmicom protiv Cipra.

Svoje dojmove podijelio je izbornik Tomislav Mijatović, osvrnuvši se na atmosferu i pripreme.

“Jako smo se posvetili atmosferi u reprezentaciji još ljetos. Za nas je izuzetno bitno da imamo kontinuitet, a ovdje je velika većina igrača koji su bili s nama ljetos u pretkvalifikacijama, a i oni koji su ljetos bili pošteđeni zbog ozljeda su sada ovdje s nama. Igrači vole biti ovdje, vole biti zajedno i to je sjajan preduvjet. Njihov entuzijazam i želja meni vraća vjeru u ove nove generacije koje dolaze,” kazao je izbornik.

Prvu utakmicu hrvatski košarkaši imat će u Osijeku protiv Cipra, a tri dana kasnije slijedi ogled protiv Izraela u Rigi. Kvalifikacije će se igrati kroz šest termina između studenoga 2025. i ožujka 2027. Hrvatska se u prvom dijelu kvalifikacija nalazi u skupini E zajedno s Njemačkom, Izraelom i Ciprom. Prve tri momčadi iz svake skupine plasirat će se u drugi krug europskih kvalifikacija, gdje će im se pridružiti još tri momčadi iz druge skupine, a sve će reprezentacije prenositi rezultate iz prvog kruga.

U drugom krugu svaka će reprezentacija igrati kod kuće i u gostima protiv tri momčadi, a nakon dodatnih šest utakmica po reprezentaciji, prve tri momčadi iz svake skupine izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se od 27. kolovoza do 12. rujna igrati u Katru.

“Trenutno razmišljamo samo o Cipru, jer ja uvijek kažem da je sljedeća utakmica najvažnija utakmica. Današnji trening koristimo za poluoporavak, sutra i prekosutra za pravi trening. Nastavit ćemo nadograđivati agresivan stil igre jer naši vanjski igrači imaju kapacitete pratiti moderne trendove u košarci. Isto tako možemo igrati i različite stilove obrana. Utakmicu protiv Cipra želimo i moramo dobiti, a tada možemo razmišljati o Izraelu,” dodao je.

Toni Nakić je naglasio važnost fokusa.

“Trener nam je na prvom sastanku dao do znanja da se trebamo fokusirati na Cipar i ne misliti o Izraelu. Ne smijemo nikoga podcijeniti i cilj nam je u petak uzeti ova dva boda. Mislim da svakoga u grupi možemo pobijediti, sposobni smo za to. Imamo dobru atmosferu, volimo biti skupa i došli smo na ove kvalifikacije jer želimo i volimo biti tu. Na ovoj dobroj atmosferi moramo graditi daljnje rezultate,” kazao je.