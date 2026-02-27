Mijatović pohvalio ključnog igrača i dodao: ‘Ovo je snaga momčadi i zajedništva’

Podijeli :

GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Hrvatska košarkaška reprezentacija pobijedila je Njemačku s 93-88 pred ispunjenim tribinama zagrebačkog KC "Dražen Petrović" te time ostala neporažena i nakon tri kola prvog kruga Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027.

Izbornik Tomislav Mijatović nije skrivao zadovoljstvo.

“Hvala igračima na nevjerojatnoj koncentraciji, držali su se plana i programa čak i kad nam nije išlo. Njemačka kažnjava svaku sitnicu, svaki ‘mismatch’. Čestitam našim igračima i trenerima koji su pripremili utakmicu, ali i publici na fantastičnom odazivu. Idemo pametno, korak po korak, do konačnog cilja. Čeka nas nova utakmica“, rekao je izbornik.

“Svi naši igrači nastupaju u jakim ligama i velikim klubovima, to su dečki s puno teških utakmica u nogama, svaka im čast. Treniramo i igramo u visokom ritmu, a upravo tako moramo igrati i protiv aktualnih svjetskih prvaka. Nismo odustajali od svojih ideja ni kad smo gubili, ni kad je bilo izjednačeno, ni kad smo vodili. Ovo je skupljanje bodova i svaku utakmicu moramo tako shvatiti”, dodao je Mijatović koji nije mogao zanemariti doprinos jednog igrača:

“Ključnu ulogu odigrao je Luka Božić, koji je brzo skupio tri osobne, a ja sam ga možda malo i prekasno vratio u igru. On s tri prekršaja uspije ukrasti dvije čiste lopte. To je odlika vrhunskog igrača, kakav on i jest, a takvi igrači čine vrhunske ekipe još boljima. Želimo biti na vrhu i zaslužujemo to, ali moramo to stalno dokazivati na terenu.”

Mijatović se osvrnuo i na izazove te susret u nedjelju

“Mislim da je velika stvar igrati pred našom publikom, to nosi posebnu emociju i želju. Hezonja i Kramer doputovali su jutros u četiri sata, Dario se priključio jučer i odmah uskočio u igru. To pokazuje snagu momčadi i zajedništva.

Sada slijedi kratak oporavak, sutra letimo za Bonn, gdje ćemo odraditi lakši trening i analizu. Cilj nam je odigrati najbolju moguću utakmicu i skupljati bodove. Sve moramo zaslužiti na terenu. Njemačka je uigrana momčad sa sjajnim sustavom i morat ćemo na to odgovoriti kako treba.”