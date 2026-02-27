Hrvatski košarkaši svladali Njemačku u dramatičnoj utakmici u Draženovom domu!

Podijeli :

Guliver Image

Hrvatska košarkaška reprezentacija svladala je Njemačku 93:88 u Zagrebu u trećem kolu skupine E prvog kruga europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027.

Dario Šarić je kapetanski predvodio Hrvatsku do velike pobjede protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka s 23 koša i sedam skokova. Mario Hezonja je samo 24 sata nakon što je u Euroligi bio najbolji strijelac Real Madrida, odigrao još jednu odličnu utakmicu, ubacio 21 poen, podijelio pet asistencija i imao tri ukradene lopte. Jaleen Smith je ubacio 15 koševa, imao šest asistencija i pet skokova, a sjajnu je ulogu na kraju treće i početkom četvrte četvrtine odigrao Roko Badžim koji je u tom razdoblju ubacio 11 od svojih 15 poena.

Najbolji njemački igrač bio je David Kramer s 22 koša i osam skokova. Johannes Thiemann je imao 17 poena i šest skokova, a Jack Kayil je ubacio 15 koševa uz pet asistencija.

Nakon tri kola Hrvatska je vodeća u skupini s tri pobjede. Njemačka je druga s učinkom 2-1, treći je Izrael s 1-2, a na začelju je Cipar s 0-3.

Tomislav Mijatović je utakmicu započeo s najjačom postavom, tek pristiglim Mariom Hezonjom, kapetanom Dariom Šarićem, mladim centrom Michaelom Ružićem te Jaleenom Smithom i Mateom Drežnjakom na vanjskim pozicijama. Alex Mumbru je s druge strane započeo dvoboj s Thiemannom i Sengfelderom pod košem te Weidemannom, Delowom i Olindeom na vanjskim pozicijama.

U ovoj petorci Hrvatska je dobila obrambenu čvrstoću i agresivnost, što je u početku donijelo nekoliko ukradenih lopti, nakon kojih je izostala realizacija u tranziciji, jer se težilo atraktivnim rješenjima.

Do zadnje dvije minute prve četvrtine Hrvatska je uglavnom bila u minimalnoj prednosti, koja ni u jednom trenutku nije bila već od tri koša. Toliko je bilo i nakon zakucavanja Danka Brankovića za 20-17 na 1:45 prije kraja prve četvrtine. Nekoliko loših napadačkih rješenja i izgubljenih lopti hrvatskih košarkaša doprinijelo je tome da su Nijemci u u preostalom vremenu, ponajviše zahvaljujući Davidu Krameru, napravili 9-0 i nakon prvih 10 minuta vodili s 26-20.

Jaleen Smith je u prvoj četvrtini bio najbolji igrač i strijelac Hrvatske s osam koševa, Mario Hezonja je više bio u ulozi asistenta, ali je ostao bez realizacije bez koje je Hrvatska teško mogla računati na pozitivan rezultat.

Nijemci su u drugoj četvrtini držali prednost do šest poena, a onda je Dario Šarić preuzeo odgovornost i ulogu napadačkog lidera. U razdoblju od tri minute hrvatski kapetan je ubacio tri trice, polaganje i dva slobodna bacanja te je samo zahvaljujući njemu Nijemci nisu otišli na dvoznamenkastu prednost već su u 16. minuti imali samo +3 (37-40).

Mijatović je u tom trenutku vratio Hezonju na parket, koji je odmah napadački “oživio”, pogodio dva slobodna bacanja, a potom i tricu kojom je Hrvatska prvi put u drugoj četvrtini došla do izjednačenja (42-42).

No, baš kao i na kraju prve četvrtine, Nijemci su i na kraju prvog poluvremena napravili mini-seriju. Tricama Delowa i Kramera opet su otišli na +6 (42-48). Imali su 26 sekundi prije velikog odmora i +7 (43-50), ali je sedam sekundi prije kraja poluvremena Hezonja pogodio još jednu tricu i smanjio hrvatski zaostatak na četiri poena (46-50).

Dario Šarić je poluvrijeme završio s 15 koševa i pet skokova, Smith je ubacio 11 poena i podijelio dvije asistencije, a Mario Hezonja je u završnici druge četvrtine došao do osam koševa, a već prije je došao do tri asistencije i dvije ukradene lopte. U ujednačenom njemačkom sastavu istaknuo se David Kramer s 14 poena i šest skokova.

Nijemci su u prvom dijelu pogodili osam trica iz 18 pokušaja, Hrvatska je bila još uspješnija (7/13). Problem za hrvatsku reprezentaciju je bilo osam napadačkih skokova suparnika i devet izgubljenih lopti.

HRVATSKA SE VRAĆA U VODSTVO U TREĆOJ ČETVRTINI

Nijemci su drugo poluvrijeme otvorili tricom Thiemanna i otišli opet na +7 (46-53), ali je polaganjima Ružića i Šarića te s dvije Hezonjine trice Hrvatska u 23. minuti došla do prvog vodstva (56-55) još od prve četvrtine. Kramer je u 35. minuti Nijemcima opet donio prednost (58-61), ali je uslijedila hrvatska serija 5-0 za 63-61.

Schneiderovih šest poena Nijemce je održalo u rezultatskoj ravnoteži, a za razliku od prve dvije četvrtine, kad su Nijemci u završnicama radili serije, to je u trećoj napravila Mijatovićeva momčad, a u glavnim su ulogama bili Dominik Mavra i Roko Badžim. Potonji je na kraju četvrtine pogodio tricu pri rezultatu 72-72, a onda to ponovio i u prvom napadu zadnjeg dijela utakmice i donio Hrvatskoj najvećih šest koševa prednosti (78-72).

Još jednom Badžimovom tricom hrvatski košarkaši su otišli na sedam koševa viška (81-74), Mavra je imao priliku podići prednost i na +9, ali je promašio teško pologanje. Njemački kapetan Johannes Thiemann je u tim trenucima svojim koševima, napadačkim skokovima spriječio značajnije odvajanje naše reprezentacije, a onda se ukazao i Jack Kayil. Od hrvatskih +7 (83-76) u 33. minuti, Nijemci su nakon dalekometne Kayilove trice na isteku napada u 35. minuti opet poveli (83-84).

Tada je s druge strane odgovorio Jaleen Smith. Prvo je položio, potom sjajno asistirao za Šarićevo polaganje, a onda pogodio i dva slobodna bacanja za hrvatskih +5 (89-84). Imao je kod rezultata Hezonja priliku pod košem, a nakon dobre obrane je i Smith gađao, ali i promašio otvorenu tricu kojom se Nijemce moglo poslati u ‘nokdaun’.

Na 95 sekundi do kraja Hezonja je pogodio oba slobodna bacanja za +7 (91-84). Delow je smanjio na 91-86, a Toni Nakić promašio otvorenu tricu. No, odlična obrana Luke Božića, ukradena lopta Krameru i pogođena dva slobodna bacanja za 93-86 dovela su Hrvatsku na prag pobjede. Božić je u sljedećem napadu još jednom ukrao loptu i tako dao svoj pun doprinos za trijumf protiv oslabljene Njemačke, ali reprezentacije koja je aktualni svjetski i europski prvak.

Za dva dana u Bonnu (18 sati) ove će se reprezentacije ponovno susresti, a Hrvatska će u taj dvoboj ući kao vodeća i jedina neporažena reprezentacija u skupini E, s puno argumenata za tvrdnju da i tamo može nastaviti pobjednički niz.