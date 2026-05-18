Ancelotti objavio popis: Neymar ide na Svjetsko prvenstvo!

Podijeli :

AP Photo/Silvia Izquierdo via Guliver

Carlo Ancelotti objavio je popis igrača za Svjetsko prvenstvo. Ono što se čekalo – Neymar je na popisu igrača koji putuju u Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko.

Talijanski stručnjak skratio je preliminarni popis i izabrao 26 putnika na Svjetsko prvenstvo.

„Ovo je konačan popis nastao nakon brojnih procjena tijekom cijele godine. Konkurencija je velika, kao i kvaliteta igrača. Mislim da smo obavili dobar posao. Ne savršen. Ali, to je popis igrača s kojim možemo dati sve od sebe na Svjetskom prvenstvu“, poručio je Ancelotti.

A evo i dugo očekivanog popisa:

Golmani: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahče) i Weverton (Grêmio).

Obrana: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Alex Sandro (Flamengo) i Douglas Santos (Zenit).

Vezni red: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) i Paquetá (Flamengo).

Napad: Vinícius (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal) i Endrick (Lyon).

Brazil će igrati u skupini C s Marokom (14. lipnja), Haitijem (20. lipnja) i Škotskom (25. lipnja).