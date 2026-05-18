Spektakl u Makarskoj! Rijeka nakon produžetaka svladala Novo Vrijeme i izborila finale protiv Olmissuma

Podijeli :

HMNK Rijeka

Rijeka je u četvrtoj utakmici doigravanja HMNL-a nakon produžetaka slavila s 5:4 protiv Novog Vremena u gostima, zaključila ludi susret u svoju korist i izborila finale protiv Olmissuma.

Rijeka je brzo povela. U 3. minuti Rafinha je pogotkom potvrdio bolji ulazak gostiju u susret. Osam minuta kasnije Husarić je uposlio Garciju, a on pogodio za povećanje vodstva 2:0.

Samo dvije minute kasnije Rafinha za je svojim drugim pogotkom za 3:0 polako gasio nade domaćina u ključnom dvoboju za povratak.

U 24. minuti je Lima smanjio riječku prednost, Novo Vrijeme je na 3:1, ali šest minuta kasnije Riječani se vraćaju na tri gola prednosti preko Kamaulija.

A onda šok za Rijeku, u završnih 10 minuta Novo Vrijeme je nadoknadilo tri gola razlike i preko Dragičevića, Duščaka i Lennona (4:4) izborilo produžetke!

Međutim, u 46. minuti raspoloženi Rafinha je zabio treći gol na utakmici i tako Rijeku odveo do finala gdje ih čeka omiški Olmissum.