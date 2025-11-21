LeBron se vratio, ali za Bronnyja više nema mjesta u Lakersima

Podijeli :

AP Photo/Eric Thayer via Guliver

Bronny James, igrač Los Angeles Lakersa i sin LeBrona Jamesa, poslan je u South Bay Lakers, razvojni ogranak slavne franšize.

Odluka je donesena samo nekoliko dana nakon što je njegov otac, LeBron, započeo svoju 23. sezonu u NBA ligi, čime je postavio rekord za najveći broj odigranih sezona u povijesti. Bronny, koji je nedavno navršio 21 godinu, vraća se natjecanju koje mu je poznato iz prošle sezone.

Bronny je debitirao u NBA ligi 22. listopada 2024., u prvoj utakmici sezone protiv Minnesota Timberwolvesa. Igrao je samo tri minute, ali to je bilo dovoljno da uđe u povijest zajedno sa svojim ocem kao prvi otac-sin par koji je dijelio parket u NBA utakmici.

POVEZANO VIDEO / Dončić ponovno sjajan u slavlju protiv Jazza, LeBron postigao nešto što još nitko u NBA nije uspio!

Prošle sezone, nakon pet utakmica s prvom momčadi i skromne minutaže, poslan je u South Bay Lakerse 7. studenoga, za koje je debitirao dva dana kasnije. Sezonu je završio s 27 nastupa za Lakerse (jedan u početnoj postavi), uz prosjek od 2,3 poena. Imao je i kratak nastup u doigravanju, gdje su Lakerse u prvom kolu (4-1) izbacili Timberwolvesi.

Rasprava o tome ima li Bronny kvalitetu za NBA nikada se nije stišala, a mnogi smatraju očitom činjenicu da je svoje mjesto dobio ponajprije zato što je LeBronov sin. Iako ima dobar osjećaj za igru i odlične obrambene kvalitete, nedostaje mu pouzdan šut.

Dodatnu sjenu na njegov napadački potencijal bacila je i nedavna situacija u kojoj ga je trener J.J. Redick kritizirao jer se ne usuđuje ući u otvoreni šut. Upravo takva ograničenja drže ga u stalnom kretanju između G-lige i prve momčadi.

Ipak, ove sezone Bronny je dobio više prilika. Ozljede u Lakersima omogućile su mu da igra u 10 od 15 utakmica ove sezone (Lakersi imaju omjer 11-4), a jednu je započeo u početnoj petorci. U četiri je utakmice igrao blizu 20 minuta, granicu koju je prošle sezone prešao samo dvaput.