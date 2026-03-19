”Košarka za sve” – prvi projekt koji vraća djevojčice u sport – besplatni treninzi

Ekipa ŽKK Studio Zagreb je pokrenula hvale vrijedan projekt u „Košarka za sve cure“* kojim žele omogućiti djevojčicama *od 7 do 18 godina* uključivanje u sport u sigurnom i poticajnom okruženju.

Program je namijenjen djevojčicama koje dolaze iz obitelji: nezaposlenih roditelja, korisnika dječjeg doplatka, samohranih ili jednoroditeljskih obitelji, obitelji s troje ili više djece te djevojčicama bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Košarkaški klub Studio Zagreb sportska udruga registrirana 2000. godine sa sjedištem u Zagrebu, koja od svog osnutka kontinuirano djeluje s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja košarkaškog sporta u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj.

Klub je fokusiran na rad s djecom i mladima kao primarnim ciljanim skupinama, što uključuje organiziranje redovitih treninga, poduku mladih košarkašica te pripremu ekipa za natjecanja. Kroz svoj rad klub je razvio sustavne programe treninga i natjecanja, sudjeluje u Premijer ligi i međunarodnoj WABA ligi u seniorskom i U17 te U15 uzrastima. Tako pridonosi promociji ženske košarke i zdravog načina života među mladima, stvarajući nove generacije sportašica.

Klub je postigao značajne rezultate u prethodnom razdoblju, prije svega ističemo osvajanje naslova juniorskih prvakinja i trećeg mjesta u seniorskoj konkurenciji u sezoni 2024/25, što su najveći uspjesi u povijesti kluba. U novoj sezoni klub se plasirao u finale Kupa Ružice Meglaj Rimac, što ponovno predstavlja najveći uspjeh u povijesti kluba i svjedoči dobrom radu na svim razinama, posebice s obzirom da je budget kluba višestruko niži od konkurentnih klubova u RH.

Dostupni podaci ukazuju na neravnopravnu zastupljenost djevojčica u sportskim ktivnostima i zabrinjavajući pad interesa tijekom odrastanja. Više od polovice djece osnovnoškolske dobi sudjeluje u nekom organiziranom sportskom programu, no u srednjoj školi taj se udio smanjuje na oko 30%. Djevojčice su pritom znatno manje uključene od dječaka – na izlasku iz osnovne škole preporučenu razinu tjelesne aktivnosti doseže tek oko 13% djevojčica (nasuprot 21% dječaka).

Procjenjuje se i da se više od polovine djevojaka prestane baviti sportom do punoljetnosti. Ovi trendovi pokazuju jasnu potrebu za intervencijom usmjerenom upravo na djevojčice. Razlozi smanjene uključenosti djevojčica u sport složeni su i povezani s društvenim, psihološkim i praktičnim preprekama. Istraživanja pokazuju da tinejdžerice često odustaju od sporta zbog straha od osuđivanja okoline, manjka samopouzdanja i nelagode.

Duboko ukorijenjeni rodni stereotipi – poput stava da “sport nije za cure” ili da djevojčice ne mogu biti jednako uspješne u sportu kao dječaci – dodatno obeshrabruju njihovo sudjelovanje. U osjetljivim godinama puberteta djevojčice se suočavaju i s pojačanom tjelesnom nesigurnošću te društvenim pritiscima, što sve zajedno doprinosi padu motivacije za treniranje.

U kontekstu Zagreba ovi su izazovi posebno izraženi. U mnogim naseljima primjerice Novog Zagreba nedostaje pristupačnih sportskih programa namijenjenih isključivo djevojčicama, pa one često nemaju adekvatne prilike ni uzore koji bi ih potaknuli na bavljenje sportom. Nepovezanost škola i lokalnih sportskih klubova dodatno otežava situaciju – izvan nekoliko školskih natjecanja ili satova TZK, djevojčice nemaju jasne puteve za nastavak treniranja u klubovima.

Stručnjaci upozoravaju da se unutar obrazovnog sustava premalo pozornosti posvećuje kontinuiranoj tjelesnoj aktivnosti djece te da nedostaje mogućnosti za sport u okruženju škole, što predstavlja velik problem. Osim toga, financijske prepreke često sputavaju obitelji slabijeg imovinskog stanja u Novom Zagrebu da uključe djecu u sport – troškovi članarina, opreme ili prijevoza mogu biti prevelik teret. U takvim uvjetima, bez ciljane podrške, djevojčice iz socioekonomski ranjivih obitelji praktički su isključene iz redovnih sportskih aktivnosti.

Manjak sustavne podrške za uključivanje djevojčica u sport dodatno produbljuje problem. Iako nacionalne strategije prepoznaju potrebu poboljšanja ove situacije – primjerice, Nacionalni program sporta 2019.–2026. predviđa mjere za povećanje uključenosti socijalno osjetljivih skupina u sustav sporta, a Nacionalni akcijski plan za implementaciju Garancije za djecu naglašava nužnost većeg broja besplatnih programa za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti – u praksi su takvi programi tek u povojima.

Posebno nedostaje lokalnih inicijativa koje bi ciljano obuhvatile djevojčice, pružile im besplatne ili povoljne treninge i osigurale trajni kontinuitet bavljenja sportom, neovisno o financijskim mogućnostima obitelji. Posljedice nedostatka tjelesne aktivnosti i sportske uključenosti negativno se odražavaju na mentalno i socijalno zdravlje djece. Fizički neaktivna djeca sklonija su prekomjernoj tjelesnoj težini i lošijem zdravstvenom stanju, ali trpe i manje vidljive posljedice: propuštaju priliku za druženje s vršnjacima, razvoj interpersonalnih vještina i timskog duha koje sport prirodno potiče.

Redovita tjelesna aktivnost povezana je s boljim raspoloženjem i većom emocionalnom stabilnošću – pomaže u smanjenju simptoma anksioznosti i depresije te jača samopouzdanje. Stoga djevojčice koje nisu uključene ni u kakav sportski program imaju veći rizik za poteškoće poput niskog samopoštovanja, socijalne izolacije i razvoja nezdravih navika sjedilačkog načina života. Dugoročno gledano, izostanak sporta može značiti i manjak osjećaja pripadnosti zajednici, što je jedan od faktora socijalne isključenosti.

Upravo zato smo smatrali da je od izuzetne je važnosti osigurati pristupačan i kontinuiran sportski program za djevojčice kao preventivnu mjeru protiv socijalne isključenosti. Kroz organizirane košarkaške treninge i edukacije u sklopu projekta “Košarka za sve cure”, djevojčicama u Zagrebu pružit će se siguran i poticajan prostor za bavljenje sportom. Takav program omogućit će im redovitu fizičku aktivnost, druženje s vršnjakinjama i mentorstvo trenera, čime se nastoje otkloniti identificirane prepreke – od financijskih (besplatnim sudjelovanjem) do psiholoških i društvenih.

Stručni i upravljački kapaciteti Kluba osigurani su kroz iskusno ključno osoblje. Predsjednik udruge, dr.sc. Ivan Matasić, ujedno i voditelj projekta, posjeduje bogato iskustvo u upravljanju. Njegove organizacijske i voditeljske vještine jamče strateški nadzor i učinkovito rukovođenje projektnim aktivnostima. Trenerica Davorka Balić, koja će djelovati kao trener i projektni koordinator, ima višegodišnje iskustvo u administrativnom vođenju klupskih programa i logističkoj koordinaciji sportskih događaja.

Njena praksa u organizaciji sportskih aktivnosti za mlade osigurava strukturiran i pouzdan pristup provedbi projektnih zadataka. Sportski segment projekta vodi trenerica Marta Savić, bivša vrhunska košarkašica i klupska trenerica s međunarodnim iskustvom. Njihovo trenersko znanje i pedagoške vještine bit će izravno primijenjene u provedbi sportskih i edukativnih aktivnosti projekta, osiguravajući kvalitetnu sportsku obuku, mentorsku podršku te učinkovitu inkluziju djevojčica i dječaka u projektne aktivnosti.

