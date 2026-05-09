Cibona pobjedom osigurala drugo mjesto pred doigravanje, poznat i novi član lige

Podijeli :

Darko Tomas / CROPIX via Guliver Image

Košarkaši Cibone u ovogodišnje doigravanje za naslov prvaka Hrvatske krenut će s druge pozicije nakon ligaškog dijela nakon što su u susretu zadnjeg, 33. kola kao domaćini svladali Kvarner s 91:68, a usprkos ovom porazu i riječki će sastav u doigravanje s osme pozicije jer ga nisu uspjeli preskočiti ni Alkar niti Cedevita Junior zbog poraza na gostovanjima kod Dubrovnika, odnosno Splita.

Ciboni je za potvrdu drugog mjesta koje donosi prednost domaćeg terena u eventualnom polufinalu trebala pobjeda protiv Kvarnera. Zagepčani su dobro krenuli u susret, ali Riječani su se pred kraj prvog poluvremena približili na samo 42:37. Ipak, u nastavku je do izražaja došla veća kvaliteta u redovima Zagrepčana.

Justin Roberson ubacio je 19 za Cibonu, Krešimir Radovčić je dodao 17, dok je Ivan Miličević s 15 ubačaja bio najefikasniji kod Kvarnera.

Cibona je ligaški dio okončala s omjerom pobjeda i poraza 25-8, isti je omjer ostvario i Split nakon 87:70 domaće pobjede protiv Cedevite Junior, ali Cibona je bolje plasirana zbog boljeg omjera u međusobnim dvobojima.

Splićane je do pobjede vodio Demajeo Wiggins sa 17 poena, a kod gostiju je Niko Šare ubacio 20.

Cibona će u četvrtfinalu igrati protiv Dubrave koja je pala na sedmo mjesto nakon što je u izravnom dvoboju izgubila na gostovanju kod Zaboka. Domaći je sastav bio uspješniji sa 75:63 uz 21 poen Ante Perkušića. Kod gostiju je Andrej Matić zabio 16.

I Zabok i Dubrava su ligaški dio okončali s omjerom 15-18, ali Zabok je šesti, a Dubrava sedma jer su Zabočani uspješniji u međusobnom omjeru. Stoga će Zabok u četvrtfinalu na treći Split.

Još ranije je bilo poznato kako će se u četvrtfinalu sastati Samobor, koji je zauzeo četvrto mjesto s omjerom 18-15, te peti Dubrovnik koji je ostvario omjer 17-16. Samobor je u posljednjem kolu na svom terenu svladao Dinamo-Zagreb sa 110:91, dok je Dubrovnik bio bolji od Alkara s 87-70. Marat Kos je s 18 poena bio najefikasniji kod Samobora, a Filip Kraljević je zabio 20 za Dinamo. Ivan Gulin je zabio 17 za Dubrovnik, a Pavle Marčinković 13 za Alkar.

Raspletom zadnjeg kola Kvarner, Alkar i Cedevita Junior završili su s omjerom 12-21, ali u međusobnom omjeru ta tri sastava najbolji je Kvarner koji će tako u četvrtfinalu na Zadar koji kreće s prve pozicije. Zadar je trenutačno na omjeru 28-4, a u nedjelju će odigrati posljednju utakmicu prije doigravanja protiv Šibenke koja je već izgubila sve izglede za ostanak.

U četvrtfinalu će tako igrati Zadar – Kvarner, Cibona – Dubrava, Split – Zabok i Samobor – Dubrovnik.

Iz lige je izravno ispala Šibenka koju će zamijeniti DepoLink Škrljevo koje je u odlučujućoj utakmici doigravanja za naslov prvaka druge lige na svom parketu svladalo Kaštela s 91:68, dok će Dinamo-Zagreb i Kaštela razigravati za posljednjeg sudionika društva najboljih u sljedećoj sezoni.