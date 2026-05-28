Cibona nakon nevjerojatne drame izborila finale prvenstva Hrvatske

U trećoj i odlučujućoj utakmici polufinala hrvatske SuperSport Premijer lige je u Draženovom domu slavila sa 78:76 protiv Splita te je tako izborila finale protiv Zadra.
Split je posebno dobar bio u prvoj četvrtini koju je dobio s 21:14, a u jednom trenutku je bilo i +9 za Žute. Cibona se probudila u drugoj četvrtini te su Vukovi imali i +4 (37:33) da bi na kraju na predah ipak Split otišao s +3 (42:39). Za to je bio zaslužan Dario Drežnjak koji je pogodio tricu s istekom vremena.
Nakon predaha nastavila se izjednačena borba. Većinu trećeg perioda vodio je Split uz iznimku dva minimalna vodstva Cibone da bi na kraju četvrtine Žuti imali +5 (65:60).
Iako su Splićani većinu posljednje četvrtine vodili, u posljednjih 75 sekundi Cibona je ušla s +1 (74:73). Split je brzom realizacijom Demajea Wigginsa stigao do +1, ali je Jan Palokaj tricom ponovno doveo Cibonu do +2. Zatim je Glenn Cosey promašio otvorenu tricu i Palokaj je zatim imao slobodna bacanja kojima je mogao donijeti pobjedu. Pogodio je samo jednu od dvije pa se u posljednjih 17.6 sekundi ušlo s +3 za Vukove.
Ovom pobjedom Cibona je došla do slavlja od 2-1 u polufinalnoj seriji te je izborila prvo finale SuperSport Premijer lige nakon četiri godine. U posljednja tri finala slavio je Zadar i to svaki put protiv Splita. Cibona je svoj posljednji naslov osvojila baš u tom svom finalu iz sezone 2021./2022.
