Cibona nakon nevjerojatne drame izborila finale prvenstva Hrvatske

Podijeli :

Foto: KK Cibona

U trećoj i odlučujućoj utakmici polufinala hrvatske SuperSport Premijer lige je u Draženovom domu slavila sa 78:76 protiv Splita te je tako izborila finale protiv Zadra.

Split je posebno dobar bio u prvoj četvrtini koju je dobio s 21:14, a u jednom trenutku je bilo i +9 za Žute. Cibona se probudila u drugoj četvrtini te su Vukovi imali i +4 (37:33) da bi na kraju na predah ipak Split otišao s +3 (42:39). Za to je bio zaslužan Dario Drežnjak koji je pogodio tricu s istekom vremena.

Split na Gripama slomio Cibonu i izborio ‘majstoricu’ u Zagrebu Cibona nakon drame slomila Split i došla na korak od finala prvenstva Hrvatske

Nakon predaha nastavila se izjednačena borba. Većinu trećeg perioda vodio je Split uz iznimku dva minimalna vodstva Cibone da bi na kraju četvrtine Žuti imali +5 (65:60).

Iako su Splićani većinu posljednje četvrtine vodili, u posljednjih 75 sekundi Cibona je ušla s +1 (74:73). Split je brzom realizacijom Demajea Wigginsa stigao do +1, ali je Jan Palokaj tricom ponovno doveo Cibonu do +2. Zatim je Glenn Cosey promašio otvorenu tricu i Palokaj je zatim imao slobodna bacanja kojima je mogao donijeti pobjedu. Pogodio je samo jednu od dvije pa se u posljednjih 17.6 sekundi ušlo s +3 za Vukove.

Ovom pobjedom Cibona je došla do slavlja od 2-1 u polufinalnoj seriji te je izborila prvo finale SuperSport Premijer lige nakon četiri godine. U posljednja tri finala slavio je Zadar i to svaki put protiv Splita. Cibona je svoj posljednji naslov osvojila baš u tom svom finalu iz sezone 2021./2022.