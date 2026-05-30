Senzacija u Srbiji: Prvi puta nakon 25 godina u finalu neće biti Partizana ni Zvezde

Malo tko je mogao predvidjeti ovakav rasplet završnog turnira prvenstva Srbije u Nišu. Po prvi put nakon točno 25 godina u finalu neće biti ni Partizana ni Crvene Zvezde, nakon što su oba beogradska velikana senzacionalno ispala u polufinalu.

Prvi šok priredio je FMP, koji je u niškoj dvorani Čair uvjerljivo svladao Partizan 92:79. Momčad iz Železnika kontrolirala je utakmicu od početka do kraja, a crno-bijeli nisu uspjeli pronaći način da ozbiljnije zaprijete prednosti FMP-a.

Utakmicu je obilježio i incident u završnici, kada su u verbalni sukob ušli treneri Saša Nikitović i Joan Peñarroya, nakon čega su suci obojici dosudili tehničke pogreške i morali su napustiti klupu.

Nekoliko sati kasnije dogodilo se još veće iznenađenje — Spartak iz Subotice je u dramatičnoj završnici svladao Crvenu zvezdu 90:89 i izborio plasman u finale. Subotičani su veći dio utakmice bili u vodstvu, a iako je Zvezda u završnici preokrenula rezultat, Spartak je imao posljednju riječ.

Za Crvenu zvezdu ovo je novi težak udarac nakon ispadanja u polufinalu ABA lige. Sezona u koju su ušli s velikim ambicijama tako završava bez najvažnijih trofeja.

Za naslov prvaka Srbije borit će se FMP-a i Spartak iz Subotice — finale koje je prije početka turnira malo tko mogao zamisliti. Dok će u Železniku i Subotici slaviti povijesni uspjeh, u Partizanu i Crvenoj zvezdi slijedi razdoblje preispitivanja, analiza i mogućih promjena.