Izbornik Njemačke završio u bolnici, Beograđanin vodi reprezentaciju na Eurobasketu

AP Photo/David Goldman via Guliver

Izbornik njemačke reprezentacije Alex Mumbru završio je u bolnici zbog akutne infekcije i neće moći voditi svjetske prvake na Europskom prvenstvu, čiju će grupnu fazu igrati u finskom Tampereu.

Vijest o njegovom zdravstvenom stanju potvrdio je Košarkaški savez Njemačke, a Španjolca će zamijeniti australsko-bosanski stručnjak rođen u Beogradu – Alan Ibrahimagić.

Jasno je da će Mumbra propustiti utakmicu protiv Crne Gore u srijedu u 15.30 sati, ali nije poznato koliko će dugo Ibrahimagić zapravo obavljati ulogu izbornika.

Njemačka se nalazi u skupini B. Osim domaćina Finske igrat će još Crna Gora, Litva, Švedska i Velika Britanija.

