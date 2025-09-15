Tko je Alan Ibrahimagić, ‘slučajni izbornik’ zlatne Njemačke kojeg je otkrio Svetislav Pešić?

Podijeli :

Alexander Trienitz nordphoto GmbH via Guliver

Košarkaški trener Alan Ibrahimagić ima zaista zanimljivu životnu priču, a igrom slučaja i nevjerojatnim spletom okolnosti odveo je košarkašku reprezentaciju Njemačke do zlata na Eurobasketu.

Naime, dan prije početka ovogodišnjeg Eurobasketa njemački izbornik Alex Mumbru, legendarni španjolski košarkaš, razbolio se i završio je u bolnici. Tada je bilo jasno da će momčad preuzeti Alan Ibrahimagić kojeg su mnogi njemački igrači poznavali od ranije i koji je prije dolaska Mumbru na klupu stasao uz Gordona Herberta, karizmatičnog trenera koji je Njemačku senzacionalno odveo do zlata na Svjetskom prvenstvu.

Tako je Ibrahimagić postao ‘slučajni zlatni izbornik’…

“Puno toga je pomoglo da sve ovo obavimo. Od prvog trenutka kad je postalo jasno da će ovo potrajati, cijela me ekipa podržavala. Bez problema smo radili i na utakmicama i na treninzima, što puno znači. Biti dio ekipe koja piše povijest ne samo njemačke, nego i svjetske košarke, velika je čast“, kazao je na tu temu Ibrahimagić koji je u devet nastupa na Eurobasketu upisao isto toliko pobjeda.

Od tih devet pobjeda svakako je najteže izborena ona posljednja kad su u finalu bili bolji od Turske 88:83. Nakon dramatične utakmice, u kojoj je Turska većinom vodila u samoj završnici Schroder i Theis pokazali klasu, skromni Ibrahimagić je rekao:

“Ovo je velik uspjeh za njemačku košarku; trener sam koji se zalaže za mlade igrače u Njemačkoj i sada napokon imam argumente za tu borbu. Nadam se da će me ljudi više slušati. Imamo talentirane igrače, a neki tek dolaze. Dennis Scroder (MVP turnira, op.a.) je nadahnuo velik broj djece da se bave košarkom. Njemačka može napredovati; vidjeli smo koliko je požrtvovno odigrao Theis i nadam se da je sve to barem malo pridonijelo nečemu što će nam donijeti boljitak u budućnosti”, kazao je 47-godišnji Ibrahimagić, stručnjak koji je 1978. godine igrom slučaja rođen u Beogradu, gdje proveo svega dva dana.

Naime, njegova majka je tada studirala medicinu u Beogradu, glavnom gradu tadašnje Jugoslavije, tako da je ubrzo obitelj krenula prema njegovom Zvorniku, gradu u BiH, gdje je mali Alan proveo djetinjstvo i završio osnovnu školu.

No, teška situacija početkom 1990-ih godina, kada je bilo jasno da bi na prostoru BiH moglo doći do rata i velikog broja žrtava, odvela ga je s obitelji u Njemačku, točnije u Berlin.

U tom je gradu završio srednju školu, ali ljubav prema košarci u koju se zaljubio još u Zvorniku nije nestala. Tako je nakon što je trenirao košarku u svom Zvorniku po dolasku u Berlin završio u mlađim uzrastima Albe. I tada se upoznaje s legendarnim srpskim trenerom Svetislavom Pešićem koji je bio prvi trener Albe te čovjek koji je Njemačku 1993. odveo do zlata na Eurobasketu što je tada bio nevjerojatan uspjeh.

No, Alan Ibrahimagić je vrlo brzo shvatio da će teško postati vrhunski igrač pa se tako ostavio igranja košarke i posvetio se proučavanju taktika, čitao je knjige poznatih trenera, pohodio je seminare. a naravno najveći uzor brzo bio mu je upravo Svetislav Pešić – Kari.

U toj teškoj odluci svakako je presudan bio njegov nagli odlazak s obitelji u Australiju kada je imao nepunih 20 godina. Kad se nakon tri i pol godine – na poziv Pešića – vratio u Njemačku pokušao je igrati, ali nije išlo jer je potpuno ispao iz forme…

“Roditelji su imali dosta rodbine u Australiji, a nisu ni mogli više ostati u Njemačkoj. Ukratko, da ne kažem da sam natjeran za odlazak. Bio sam dvije i pol godine u Australiji, a kad sam se vratio malo sam drugačije izgledao i bilo je jasno da je igračka karijera gotova”, rekao je jednom prilikom Ibrahimagić.

Ukratko, Ibrahimagić se vrlo rano prihvatio trenerskog posla pa je tako u Njemačkoj počeo s radom u nižim ligama – vodio je niželigaša Hermsdorf. Od 2007. do 2009., a svakako je važno spomenuti kako je bio i pomoćnik njemačke reprezentacije do 20 godina.

Kasnije je uslijedio rad s kadetima Albe, koji je odveo do drugog mjesta u Bundesligi, kao i pomoćni trenerski angažman u drugoj momčadi Albe. Pokazivao je ogroman napredak i od početka je svima bilo jasno kako se radi o talentiranom treneru pa se tako za vrijeme izbornika Henrika Rodla priključuje i A reprezentaciji Njemačke.

No, ono što je mnogima otvorilo jest činjenica kako je Ibrahimagić s mlađim njemačkim reprezentacijama osvajao medalje, a ona koju je osvojio kad su stigli do finala sa SAD-om u medijima je opisana kao “najveći uspjeh nacionalne momčadi u mlađim kategorijama u posljednjih 35 godina”.

Tada je svima bilo jasno da taj čovjek zaslužuje šansu i da bi uskoro mogao postati i izbornik A reprezentacije. No, razne menadžerske igre postavile su za izbornika Alexa Mumbrua, a Ibrahimagić je ‘opet’ ostao pomoćnik.

I tada se sudbina opet poigrala njime i preko noći je postao izbornik koji je ispisao povijest njemačke košarke i svakako ima velike zasluge što su aktualni svjetski i europski prvaci.