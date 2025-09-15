Izbornik BiH oštro kritizirao igrače koji su otkazali Eurobasket: ‘Kakav si ti miš, bijednik…’

Izbornik Adis Bećiragić u Hayat podcastu oštro je kritizirao igrače koji su odbili nastupiti za nacionalni tim nakon turnira, otkrivši da se čak osam njih zahvalilo na pozivu. Istaknuo je kako ga posebno pogađa takav nedostatak odaziva te poručio da igranje za reprezentaciju ne smije biti stvar kalkulacija.

“Kakav si ti miš, kakav si ti bijednik, kakav si domoljub. Naljutiš se na trenera, ostaviš svoj narod, ‘neću više igrati’, je li tako? Ovo sve govorim zato što sam ja sve to prošao. Bosanac, domoljub se pokaže, kad svi tvoji pobjegnu – ti ostaneš. Kad svi pobjegnu od puške, ti uzmeš pušku. Kad ti kaže država da odeš igrati, ti odeš igrati.

Ne pitaš je li hotel s pet zvjezdica ili nekakav željezni krevet. Kad ti ponude lovu da ostaviš svoju državu, ti kažeš: ‘Ne, ja ću svoju državu, ne lovu’. Kad zakopaš svoju pokojnu majku, koja ti je najvažnija osoba na svijetu i za 20 sati izađeš na teren, na Europsko prvenstvo, i ne pokažeš nimalo težine koju nosiš u svom srcu…

Nego vodiš svoju reprezentaciju. E to su domoljubi. Na to svi oni klošari, papci, bijednici, primitivci, koji pišu, koji nikad nisu bili ni 2 posto u poziciji kojoj sam ja… Mogao bih im reći da što se njih tiče da sam skroz miran”, rekao je emotivni Bećiragić.

