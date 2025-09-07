VIDEO / BiH završila svoj nastup na Eurobasketu: Koban je bio hrvatski trener

Podijeli :

Drugi dan osmine finala su u Rigi otvorili Bosna i Hercegovina i Poljska. Bila je to uzbudljiva utakmica do posljednje četvrtine kada se ozlijedio jedan od najboljih igrača BiH John Roberson. Pala je BiH nakon toga te je Poljska pod Igorom Miličićem, hrvatskim trenerom, došla do četvrtfinala Eurobasketa pobjedom 80:72.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine bolje je otvorila susret te su u više navrata imali +11. Međutim, Poljaci su se na pogon Jordana Loyda vratili u susret se dvije i pol minute prije kraja poluvremena košem Mateusza Ponitke došli na -1.

Na kraju je prvi dio susreta završio 44:40 za BiH, a ključni igrači bili su John Roberson sa 16 i Jusuf Nurkić s 11 poena. Kod Poljske su najbolji na poluvremenu bili Loyd sa 17 i Ponitka s 11 poena.

Drugo poluvrijeme ponovno su bolje otvorili hrvatski susjedi. BiH je više puta dolazila na prag dvoznamenkaste prednosti, ali krajem treće četvrtine su ušli u lošu seriju. Nakon vodstva 55:47 su primili osam poena u nizu, a to je natjeralo Adisa Bećiragića da pozove minutu odmora ne bi li ublažio pad svoje reprezentacije. U tome je uspio jer Poljska nije nastavila seriju, ali je u posljednju četvrtinu ušla s prednošću 62:61.

Poljaci su nastavili s dobrom igrom u posljednjoj četvrtini te su poveli s +4, a onda su stigli problemi za BiH. Nešto više od šest minuta prije kraja se ozlijedio jedan od njihovih najboljih igrača. John Roberson je u jednom napadu osjetio zadnju ložu zbog čega je morao napustiti teren. Nije se više vraćao.

Nije se BiH uspjela vratiti nakon toga te je Poljska pod vodstvom Igora Miličića izborila četvrtfinale Eurobasketa pobjedom 80:72. Za prolaz u polufinale će domaćini jedne od grupnih faza turnira igrati protiv jednog od favorita prvenstva – Turske.

