VIDEO / Ovo je trenutak kad je BiH ostala bez svog glavnog aduta i šanse za pobjedu

Košarkaška reprezentacija BiH upisala je poraz u osmini finala Eurobasketa protiv Poljske koju vodi hrvatski trener Igor Miličić. Držala se BiH sve do sredine posljednje četvrtine, a većinu susreta su i vodili. Međutim, šest i pol minute prije kraja susreta ozlijedio se John Roberson. Američki košarkaš s bh. putovnicom uhvatio se za zadnju ložu te više nije mogao nastaviti susret. Od tog trenutka BiH nije mogla pratiti poljski ritam te je na kraju upisala poraz s 80:72.

