Dončić se nakon ljutnje i bolnog poraza oglasio samo jednom riječju

Slovenija je porazom od Njemačke 99:91 u četvrtfinalu Eurobasketa završila svoj put na ovogodišnjoj smotri.
Luka Dončić je odigrao sjajnu partiju s 39 poena, deset skokova i sedam asistencija, ali je to ipak ostalo u sjeni ljutnje na suce koji su mu odmah na startu dodijelili tehničku pogrešku.
Tijekom dvoboja više je puta gestikulirao prema sucima i negodovao, a nakon poraza oglasio se na društvenim mrežama te kratko uz fotografiju momčadi poručio:
“Ponosan“.
