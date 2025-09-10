VIDEO / Dončić se izderao na suca pa zaradio tehničku: Poslušajte reakciju našeg komentatora

Podijeli :

Počeo je susret četvrtfinala Eurobasketa između Njemačke i Slovenije, a odmah na startu Luka Dončić zaradio je tehničku pogrešku. Slovenska zvijezda šutirala je trojku i promašila, ali je očekivala kako će sudac svirati prekršaj i poslati ga na liniju slobodnih bacanja. No, sudac je košarkašu Los Angeles Lakersa "zalijepio" tehničku, a naš komentator Marin Mrduljaš Babo na to je rekao: "Kapa dolje, sudac."

