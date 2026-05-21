Partizan nakon 11 godina slavio u gostima kod Crvene zvezde i izborio finale ABA lige

xMarkoxMetlas/xMNxPressx via Guliver Image

Košarkaši Partizana prvi su finalisti doigravanja ABA lige. Momčad Joana Peñarroye u četvrtak je u gostima pobijedila Crvenu zvezdu rezultatom 78:89 u dvorani Aleksandra Nikolića.

Partizan je tako s 2-0 u pobjedama izbacio najvećeg rivala i napravio novi korak prema obrani naslova prvaka ABA lige. U finalu će crno-bijeli igrati protiv boljeg iz serije Dubai – KK Budućnost, u kojoj je momčad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata povela 1-0.

Istovremeno, Partizan je stigao do prve gostujuće pobjede protiv Crvene zvezde u ABA ligi nakon čak 11 godina i ukupno 20 uzastopnih utakmica u kojima je klub s Malog Kalemegdana slavio protiv najvećeg rivala.

Partizan je tijekom cijelog susreta bio u vodstvu i u ove dvije utakmice pokazao da je trenutno znatno spremnija momčad za playoff košarku od sastava koji vodi Saša Obradović.

Sjajnom šuterskom serijom Partizan je krajem prve četvrtine došao do dvoznamenkaste prednosti, koja do kraja susreta nijednom nije bila ozbiljnije ugrožena. Dylan Osetkowski, Sterling Brown i Carlik Jones pogađali su gotovo sve, dok je Bruno Fernando dominirao u igri pod košem.

Maksimalna prednost Partizana ponovno je iznosila 20 poena, baš kao i tri dana ranije u Štark areni. Crvena zvezda uspjela je zaprijetiti u posljednjoj četvrtini, no ozbiljne neizvjesnosti nije bilo.

Tijekom utakmice navijači Zvezde često su uzvikivali “Uprava, odlazi”, izražavajući nezadovoljstvo stanjem u klubu. Po završetku susreta moglo se čuti i “Saša, odlazi”, što je bila jasna poruka upućena treneru crveno-bijelih.