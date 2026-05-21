Poznati kandidati za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora: Među njima dva bivša ministra i bivša predsjednica

Podijeli :

Sport Klub

Nakon 24 godine na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša podnio je ostavku, označivši kraj jednog od najdužih mandata u hrvatskom sportu. U službenom priopćenju naveo je kako odlazi iz moralne odgovornosti prema hrvatskom sportu i javnosti, istaknuvši da želi omogućiti potpuno razjašnjenje svih otvorenih pitanja koja posljednjih mjeseci opterećuju HOO.

Ipak, mnogi njegov odlazak vide kao rezultat sve većeg pritiska i nezadovoljstva unutar sportskih saveza, posebno među vodećim ljudima ekipnih sportova koji su tražili promjene u vrhu organizacije. Time je završilo razdoblje obilježeno brojnim uspjesima, ali i sve izraženijim unutarnjim sukobima i gubitkom povjerenja.

Uz Matešu, ostavke u Vijeću HOO-a podnijeli su i Perica Bukić, Nikola Rukavina, Tomislav Grahovac te Valentina Bifflin, svi predstavnici loptačkih sportova. Dodatni pritisak stigao je i od predsjednika Hrvatski nogometni savez Marijan Kustić, koji je dao neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika HOO-a, jasno poručivši da smatra kako su potrebne velike promjene.

Kriza je kulminirala na gotovo četverosatnoj sjednici Vijeća HOO-a. Iako se očekivalo raspravljanje o povjerenju glavnom tajniku Siniše Krajača, Mateša nije dopustio da se ta točka uvrsti na dnevni red. Umjesto toga donesena je odluka da se s kadrovskim promjenama pričeka završetak istrage USKOK-a, uz obrazloženje da bi prenagljeni potezi mogli destabilizirati sustav. Taj potez izazvao je dodatno nezadovoljstvo među čelnicima saveza i ubrzao razvoj događaja koji su završili Matešinom ostavkom.

Istodobno su se pojavile i informacije o navodnim financijskim nepravilnostima povezanima sa Zlatkom Matešom i njegovom suprugom Blankom. Prema medijskim napisima, pod istragom su zbog sumnji u neovlašteno korištenje službenog automobila, dnevnica i putnih troškova. Mateša je odbacio optužbe i izjavio kako ga nitko službeno nije kontaktirao te da ne zna od čega bi se trebao braniti, dodajući kako je cijela situacija teško pogodila njegovu obitelj.

Njegov odlazak otvorio je pitanje budućeg vodstva HOO-a. Prema riječima glavnog tajnika Krajača, sada slijedi sjednica Vijeća na kojoj će se sazvati izvanredna Skupština koja mora potvrditi ostavku predsjednika. Nakon toga kandidatima za novog predsjednika mora biti ostavljen rok od 60 dana za kandidaturu. Ako Vijeće tako odluči, izvanredna i izborna Skupština mogu se održati istovremeno, ali tek nakon isteka tog roka.

Kao glavni kandidati, kako navodi Večernji list, za preuzimanje vodstva Hrvatskog olimpijskog odbora izdvajaju se dvojica bivših ministara s iskustvom upravljanja velikim sustavima. Zdravko Marić, nekadašnji ministar financija i aktualni predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, smatra se kandidatom koji bi mogao donijeti veću financijsku stabilnost i transparentnost u rad HOO-a.

Među potencijalnim kandidatima spominje se i Dragan Primorac, bivši ministar znanosti, obrazovanja i sporta te novi predsjednik Hrvatskog taekwondo saveza. Njega mnogi vide kao osobu sposobnu provesti ozbiljne promjene i reorganizaciju sustava.

U javnosti se nakratko pojavilo i ime bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, no posljednjih dana takve su priče znatno utihnule.

Posebnu pažnju privukao je stav Perice Bukića, koji smatra da nitko iz aktualnog sastava Vijeća HOO-a ne bi trebao sudjelovati u novom vodstvu. Time je poslao jasnu poruku kako hrvatski sport treba potpuni odmak od dosadašnjeg načina upravljanja.

Izbor novog predsjednika mogao bi biti presudan trenutak za budućnost hrvatskog sporta jer će pokazati hoće li HOO doista krenuti u smjeru reformi i novog početka ili će se nastaviti borba za kontrolu nad sustavom i financijama organizacije.