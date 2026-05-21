Marčinko saznala protivnicu u borbi za svoje prvo WTA finale

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko saznala je s kim će u petak igrati polufinale na zemljanom WTA 250 turniru u Rabatu, bit će to 28-godišnja švicarska tenisačica Jil Teichmann.

Marčinko je u Rabatu po prvi puta u karijeri dogurala do četvrtfinala nekog WTA turnira, a potom je u četvrtak svladala Španjolku Jessicu Bouzas Maneiro sa 6:3, 6:4 i time po prvi puta u karijeri izborila i polufinale.

Na putu do finala stoji joj Švicarka Teichmann koja je nakon velike borbe obavila svoj dio posla u četvrtfinalu, svladala je domaću tenisačicu Yasmine Kabbaj sa 6:1, 5:7, 7:6(6). Pritom je Teichmann spasila i tri meč-lopte protiv Marokanke.

Teichmann je trenutačno tek 207. na svjetskoj ljestvici, a njen je četvrtfinalni meč trajao čak tri sata i šest minuta što bi moglo na njoj ostaviti traga u dvoboju protiv mlade hrvatske tenisačice.

U karijeri su Marčinko i Teichmann jednom igrale međusobno i to u kvalifikacijama US Opena 2023. godine, a tada je 17-godišnja Marčinko slavila s uvjerljivih 6:3, 6:1.