VIDEO / Dončić ogorčen sucima pokazivao gestu novca, a na kraju im rekao: ‘Mamu vam je*em’

Luka Dončić upao je u probleme s prekršajima u četvrtfinalu Eurobasketa protiv Njemačke.
Tri minute nakon početka treće četvrtine dosuđen mu je četvrti prekršaj, i to napadački nakon kontakta s Dennisom Schröderom pri pokušaju polaganja. Vidno frustriran odlukom sudaca, Dončić je prema njima uputio “money” gestu.
Isti sudac dao mu je i tehničku pogrešku na samom početku utakmice, a na kraju su kamere uhvatile slovensku zvijezdu kako psuje prema sucima.
Slovenija je na kraju izgubila 91:99 i završila svoj nastup na turniru u četvrtfinalu.
Unatoč ispadanju, Dončić je ostvario povijesni učinak. Ubacio je 39 poena, uz osam skokova i šest asistencija, što je rekord za najveći broj poena postignut u jednoj utakmici četvrtfinala Eurobasketa.
