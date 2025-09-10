VIDEO / Dončić ogorčen sucima pokazivao gestu novca, a na kraju im rekao: ‘Mamu vam je*em’

Podijeli :

Luka Dončić upao je u probleme s prekršajima u četvrtfinalu Eurobasketa protiv Njemačke.

Tri minute nakon početka treće četvrtine dosuđen mu je četvrti prekršaj, i to napadački nakon kontakta s Dennisom Schröderom pri pokušaju polaganja. Vidno frustriran odlukom sudaca, Dončić je prema njima uputio “money” gestu.

Isti sudac dao mu je i tehničku pogrešku na samom početku utakmice, a na kraju su kamere uhvatile slovensku zvijezdu kako psuje prema sucima.

VIDEO / Dončićevih 39 poena nije bilo dovoljno, Njemačka ide u polufinale Eurobasketa VIDEO / Dončić se izderao na suca pa zaradio tehničku: Poslušajte reakciju našeg komentatora

Slovenija je na kraju izgubila 91:99 i završila svoj nastup na turniru u četvrtfinalu.

Unatoč ispadanju, Dončić je ostvario povijesni učinak. Ubacio je 39 poena, uz osam skokova i šest asistencija, što je rekord za najveći broj poena postignut u jednoj utakmici četvrtfinala Eurobasketa.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.