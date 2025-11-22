Pole-position za Norrisa u kišnom Las Vegasu, katastrofa za Ferrari

Podijeli :

AP Photo/John Locher via Guliver

Britanac Lando Norris u McLarenu startat će u subotu na Velikoj nagradi Las Vegasa, 22. od 24 utrke sezone Formule 1, s pole positiona nakon što je u petak postavio najbrže vrijeme u kvalifikacijama na stazi Las Vegas Street Circuit.

Vodeći u ukupnom poretku bio je brži od četverostrukog aktualnog svjetskog prvaka Nizozemca Maxa Verstappena (Red Bull) i Španjolca Carlosa Sainza (Williams). Australac Oscar Piastri (McLaren) startat će s petog mjesta.

Norris, koji ne može osigurati naslov u Las Vegasu, ima 24 boda prednosti ispred Piastrija i u subotu navečer će pokušati osvojiti treću pobjedu zaredom na uličnoj stazi. Ovo mu je sedmi pole position ove sezone.

Britanac George Russell (Mercedes), pobjednik prošle sezone u Las Vegasu, ostvario je četvrto najbrže vrijeme. Novozelanđanin Liam Lawson (Racing Bulls) kvalificirao se kao šesti, ispred veterana Španjolca Fernanda Alonsa (Aston Martin) i Francuza Isacka Hadjara (Racing Bulls).

Charles Leclerc završio je deveti za Ferrari, a Lewis Hamilton, od kojeg se obično očekuje da briljira u mokrim uvjetima, startat će posljednji na uličnoj stazi koja je, prema očekivanjima Ferrarija, trebala odgovarati njihovom bolidu.