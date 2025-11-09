Ogier slavio u Japanu, dramatična borba za titulu!

Podijeli :

DPPI/Panoramic via Guliver images

Francuski vozač Sebastien Ogier (Toyota) pobjednik je Japanskog relija, pretposljednje utrke ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva čime se u ukupnom redoslijedu primaknuo vodećem Britancu Elfynu Evansu (Toyota) na samo tri boda zaostatka.

Ogier je u Japanu slavio sa 11.6 sekundi boljim vremenom od drugog Evansa, a koliko je Toyota bila dominantna na svom terenu pokazuje i to što je treće mjesto zauzeo još jedan vozač te momčadi Finac Sami Pajari sa 2:16.6 minuta zaostatka.

Ogier je pobjedom u Japanu ostao u utrci za osvajanje svog čak devetog naslova svjetskog prvaka čime bi se izjednačio sa sunarodnjakom Sebastienom Loebom.

U ukupnom redoslijedu SP-a Evans je i dalje vodeći sa 272 boda, drugi Ofier ima 269, dok je treći Finac Kalle Rovanpera (Toyota) sa 248.

Posljednja utrka Svjetskog prvenstva vozit će se u Saudijskoj Arabiji od 25. do 29. studenoga.

REZULTATI:

1. Sebastien Ogier/Vincent Landais (Fra/Toyota) 3:21:08.9

2. Elfyn Evans/Scott Martin (VB/Toyota) +11.6

3. Sami Pajari/Marko Salminen (Fin/Toyota) +2:16.6

4. Ott Tanak/Martin Jarveoja (Est/Hyundai) +3:18.1

5. Gregoire Munster/Louis Louka (Luk-Bel/Hyundai) +6:48.7

6. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen (Fin/Toyota) +7:01.5

REDOSLIJED U SP,

VOZAČI:

1. Elfyn Evans 272

2. Sebastien Ogier 269

3. Kalle Rovanpera 248

4. Ott Tanak 213

5. Thierry Neuville 166

6. Takamoto Katsuta 111

KONSTRUKTORI:

1. Toyota 692

2. Hyundai 464

3. M-Sport/Ford 191