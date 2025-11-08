Pratite na SK: Bezzecchi starta s pole positiona na VN Portugala

Podijeli :

Ranjith Kumar IPA Sport via Guliver Images

Talijan Marco Bezzecchi startat će s pole positiona u sprint utrci i na utrci za Veliku nagradu Portugala, 21. od 22 utrke u sezoni MotoGP, nakon što je u subotu osigurao najbrže vrijeme u kvalifikacijama.

Vozač Aprilije startat će iz prvog reda ispred Španjolca Pedra Acoste (KTM) i Francuza Fabia Quartarara, koji se kvalificirao kao treći na svojoj Yamahi.

Prvijenac Fernandeza za povijest, fantastična utrka za Bezzecchija!

Quartararo, svjetski prvak iz 2021., morao je ranije ujutro proći kroz Q1 kako bi mogao sudjelovati u Q2, drugom dijelu kvalifikacija, gdje se za pole position bori dvanaest najbržih vozača.

Dvostruki svjetski prvak (2022. i 2023.), Talijan Francesco Bagnaia (Ducati), bit će četvrti na startnoj liniji sprint utrke u subotu u 15 sati po lokalnom vremenu i u nedjelju na liniji Velike nagrade koja će startati u 13:00 sati.

Španjolca Marc Marquez (Ducati) – koji je već osigurao naslov u premijer klasi – i njegov sunarodnjak, svjetski prvak iz 2024. Jorge Martin (Aprilia), obojica neće nastupiti ovaj vikend zbog ozljede.

Prijenos VN Portugala pratite na Sport Klubu 1.

