Drama do samog kraja u F1: Hoće li Verstappen ponoviti ‘Vettelovo čudo’?

HOCH ZWEI via Guliver

Dvije utrke i jedan sprint ostali su do kraja ovogodišnjeg prvenstva Formule 1, a diskvalifikacija oba vozača McLarena s Velike nagrade Las Vegasa označila je i potpuni povratak Maxa Verstappena u borbu za naslov.

Do kraja sezone na raspolaganju je još 58 bodova, a vodeći Lando Norris pred obračune u Kataru i Abu Dhabiju ima 24 boda više i od branitelja naslova i od svog momčadskog kolege Oscara Piastrija.

Verstappen je, zanimljivo, ovog ljeta, dok su vozači McLarena dominirali, izjavio da neće pobijediti niti jednom u 2025. godini, da bi potom ostvario četiri pobjede – jednako kao i dvojac britanske momčadi zajedno.

Povratak Verstappena u borbu za naslov povukao je paralele s onime što se dogodilo prije točno 15 godina, kada je Sebastian Vettel stigao do krune iako je dvije utrke prije kraja sezone imao 25 bodova zaostatka.

Nakon Velike nagrade Koreje, na kojoj je trijumfirao Fernando Alonso, Španjolac je na čelu ukupnog poretka imao 231 bod – 11 više od Marka Webbera, 21 više od Lewisa Hamiltona, a 25 ispred Vettela. Nijemcu su davali najmanje šansi za naslov, no slavio je u Brazilu, ispred svog momčadskog kolege i vozača Ferrarija, čime je pred veliko finale u Abu Dhabiju zaostatak smanjio na 15 bodova.

Na stazi Yas Marina potom je viđen jedan od najdramatičnijih završetaka sezone, ako se izuzme onaj iz 2021. godine, naravno. U Ferrariju su u Webberu vidjeli najveću prijetnju i strategiju su temeljili gotovo isključivo na praćenju njega. Međutim, obojica su zapela u prometu, čime je Vettel dobio priliku iznenaditi – što je i učinio pobjedom u toj utrci. Alonso je završio sedmi, jer je veći dio utrke bio zaglavljen iza Vitalyja Petrova, dok je Webber kroz cilj prošao kao osmi.

Na taj je način Vettel osigurao svoj prvi od četiri naslova i dokazao da u Formuli 1 ništa nije gotovo dok se na kraju utrke ne zavijori karirana zastava.

Posebno je zanimljivo što Vettel te sezone, baš kao ni Verstappen ove, niti u jednom trenutku nije vodio u ukupnom poretku, ali je uspio nadmudriti sve – ponajviše svog momčadskog kolegu – u posljednjem trenutku. Sada se postavlja pitanje može li nizozemski vozač učiniti da se povijest ponovi?

Kako bi Verstappen došao do svog petog naslova, za njega bi najpovoljnije bilo pobijediti u sve tri preostale utrke – dvije utrke i sprint u Kataru. U tom bi slučaju za obranu naslova Verstappenu bilo potrebno da Norris bude drugi u nedjeljnim utrkama, a da u subotnjem sprintu na stazi Lusail u najboljem slučaju bude šesti. Ako se dogodi takav rasplet, vozaču Red Bulla pripao bi naslov s bodom prednosti.

U svakom slučaju, rasplet ovogodišnjeg prvenstva očekuje nas u sljedeća dva vikenda, a prvo slijedi Velika nagrada Katara, na kojoj akcija počinje u petak, a sve pratite samo na Sport Klubu.

