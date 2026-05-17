VIDEO / Di Giannantonio pobjednik mučne utrke u Španjolskoj

Fabio Di Giannantonio ostvario je pobjedu na utrci za Veliku nagradu Katalonije s koje su dvojica vozača prevezena u bolnicu, a koja je imala tri starta i „mali milijun“ incidenata, računajući i onaj u posljednjem zavoju posljednjeg kruga kada je Ai Ogura poslao Pedra Acostu u šljunak.

Acosta je proveo u vodstvu najveći broj krugova ove nedjelje na „Catalunyi“, doživio kvar na KTM-u u 12. krugu nakon prvog starta, usporio, podigao ruku i doživio kontakt s Alexom Marquezom, nakon kojeg je Španjolac „poletio u vis“ i završio u bolnici.

Vidjeli smo trenutačnu crvenu zastavu i novi start, nakon kojeg se vozilo samo stotinjak metara prije nego što se crvena zastava ponovno zavijorila. Ovoga puta zbog pada Francesca Bagnaije, Luce Marinija i Johanna Zarca.

Tada smo saznali da je i Zarco na putu prema bolnici u Granollersu.

Treći start donio je novi incident i veliku pogrešku Raula Fernandeza koji je agresivno ušao u Jorgea Martina i skrivio novi pad drugoplasiranog u ukupnom poretku, ukupno peti ovog trkaćeg vikenda.

„Martinator“ je nakon utrke tražio s kim će se obračunati, dok su se Joan Mir i Fermin Aldeguer spremali popeti na postolje ravno ni od kuda.

Giannantonio je uvjerljivo najbolji vozač na stazi danas, a treba reći da je i on pao kada je naletio na dio Marquezov motocikl, ali se u kaosu koji je nastao nakon dva prekida ponio kao legitimni kandidat za naslov.

Nakon dva treća mjesta nanizao je Francesca Bagnaiu, Mira, Fernandeza i Acostu za prvu pobjedu nakon tri godine.

Što reći za Bagnaiu? Pecco je unatoč svim ovim padovima završio kao peti, mjesto ispred vodećeg u ukupnom poretku Marca Bezzecchija, čovjeka koji je vjerojatno prepoznao da su se zvijezde pogrešno poklopile ovog vikenda i da je najpametnije ostati po strani.

