VIDEO / Burne kvalifikacije u Barceloni: Pad Martina i Bezzecchija, sve ‘iskoristio’ Acosta

Podijeli :

Dvojica vodećih u ukupnom poretku, asovi Aprilije Marco Bezzecchi i Jorge Martin, pali su jedan za drugim danas tijekom kvalifikacija za Veliku nagradu Katalonije.

Prvi je na osunčanoj stazi Catalunya proklizao Martin, kojemu je to bio treći pad u 24 sata (a utrke nisu ni počele), ali se uspio plasirati u drugi dio kvalifikacija i potom izboriti za koliko-toliko pristojnu poziciju.

Kada je počeo Q2, pao je i Bezzecchi te je pritom imao puno sreće.

Njegov mentor Valentino Rossi “motao se” oko staze, gledao mlađeg Talijana kako prolazi kroz komplicirane kombinacije zavoja i na kraju se mogao samo uhvatiti za glavu promatrajući kako i druga Aprilia završava u zaštitnoj ogradi.

Ove pogreške “Martinatora” i “Bezze” iskoristio je Pedro Acosta koji je na KTM-u stigao do drugog prvog pole positiona u karijeri, prvog od Japana 2024. godine.

Danas u 15 sati u sprintu, kao i sutra sat vremena ranije na startu Velike nagrade, u prvom će redu biti još Franco Morbidelli i Alex Marquez, dok će drugi red činiti Raul Fernandez, Johann Zarco (koji je i sam pao danas na zagrijavanju za kvalifikacije) i Fabio Di Giannantonio.

Jorge Martin startat će deveti, a Bezzecchi tek 12. Što tek reći za jedinog zdravog člana tvorničke momčadi Ducatija, Francesca Bagnaiju? Startat će kao 13.

Sve pratite na SK5.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.