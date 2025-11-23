McLaren: Ispričavamo se Norrisu i Piastriju

Podijeli :

Defodi Images via Guliver

Velika nagrada Las Vegasa imala je završetak kakav u McLarenu nitko nije želio. Zbog tehničkog prekršaja oba vozača su diskvalificirana. Lando Norris zauzeo je drugo, a Oscar Piastri četvrto mjesto, ali diskvalifikacija znači da plasmana i bodova – nema.

Satima nakon odluke sudaca, priopćenjem se oglasio McLaren.

“Nakon utrke u Las Vegasu ustanovljeno je da smo prekršili članak 3.5.9 Tehničkog pravilnika koji zahtijeva minimum devet milimetara debljine podnih ploča. Vozilo broj 4 prekršilo je ovaj zahtjev za maksimalno 0,12 mm, a vozilo broj 81 za maksimalno 0,26 mm.

Tijekom same utrke oba su bolida imala neočekivana poskakivanja kakva nismo zabilježili tijekom treninga, što je dovelo do neizbježnih kontakata s asfaltom. Istražujemo razloge koji su doveli do takvog ponašanja bolida, uključujući i efekte potencijalnog slučajnog oštećenja koje su pretrpjela oba bolida, što smo uočili nakon utrke, a što je dovelo do povećanog pomicanja poda.

Kao što je FIA istaknula, kršenje pravila nije bilo namjerno, nije bilo svjesnog pokušaja da se zaobiđu propisi, a postojale su i olakotne okolnosti.

Ispričavamo se Landu i Oscaru zbog današnje diskvalifikacije i gubitka bodova u ključnom trenutku prvenstva, nakon što su obojica bili sjajni tijekom cijelog vikenda. Kao momčad, također se ispričavamo i našim partnerima i navijačima čija nam podrška mnogo znači.

Iako je ishod izuzetno razočaravajući, ostajemo potpuno fokusirani na posljednje dvije utrke u sezoni“, poručili su iz McLarena.

McLaren je u istom priopćenju dostavio i kratke izjave oba vozača.

“Frustrirajući kraj dana. Morali smo pred kraj utrke rješavati neke probleme za koje sada znamo da su posljedica problema na bolidu, a sve je na kraju završilo diskvalifikacijom. Zaista je frustrirajuće kada izgubiš tako mnogo bodova. Kao momčad, uvijek se trudimo pružiti svoj maksimum, a danas za to nismo dobili adekvatnu nagradu. Sada se više ništa ne može učiniti da se to promijeni, moramo se fokusirati na Katar gdje će cilj biti da budemo najbolji ove sezone“, poručio je Norris.

“Razočaranje je što smo ovaj vikend završili bez bodova nakon nesretne diskvalifikacije zbog podnih ploča. Uvijek se trudimo biti najbolji mogući, ovoga puta to nismo napravili kako treba. Sada nam je potrebno da se odmorimo, povratimo fokus i da iz posljednje dvije utrke osvojimo maksimum bodova“, rekao je Piastri.

Nakon ovakvog raspleta, dvije utrke prije kraja sezone, Lando Norris na prvom mjestu u ukupnom poretku ima 390 bodova, Max Verstappen i Oscar Piastri po 366.

Utrka u Kataru vozi se već sljedećeg vikenda, dok je posljednja utrka na programu 7. prosinca u Abu Dhabiju, sve pratite na Sport Klubu.

