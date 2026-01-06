Zubčić zbog temperature propušta slalom u Madonni: Mijenja ga 22-godišnji debitant

Podijeli :

(AP Photo/Gabriele Facciotti) via Guliver Image

U srijedu je na rasporedu slalom Svjetskog kupa u talijanskoj Madonni di Campiglio, a Hrvatska će na startu imati četvoricu skijaša, uz jednu izmjenu u odnosu na uobičajeni sastav. Standardnim reprezentativcima Samuelu Kolegi, Istoku Rodešu i Tvrtku Ljutiću pridružit će se 22-godišnji Roko Begović, kojemu će to biti premijerni nastup u Svjetskom kupu.

Begović je u sastav uskočio umjesto Filipa Zubčića, koji zbog bolesti i povišene temperature neće nastupiti. Zubčić se nada da će se oporaviti na vrijeme za veleslalom i slalom koji su za vikend na rasporedu u švicarskom Adelbodenu.

Samuel Kolega ima dobra iskustva s Madonnom, budući da je prošle sezone ondje osvojio treće mjesto. Uoči utrke istaknuo je kako kraj prošle godine nije bio idealan, ali da su treninzi u međuvremenu bili vrlo kvalitetni. Naglasio je da se osjeća dobro, da je zdrav i spreman te da želi snažno otvoriti slalomsku sezonu u siječnju.

Istok Rodeš u Madonnu stiže nakon preboljene gripe i još nije u optimalnom stanju, no uvjeren je da će mu dobra fizička priprema omogućiti solidan nastup. Tvrtko Ljutić, pak, uspješno se oporavio od ozljede ruke, uklonio šavove i istaknuo da se osjeća dobro te s optimizmom čeka utrku.

Roko Begović je 22-godišnji hrvatski skijaš specijaliziran za tehničke discipline i član zagrebačkog Ski kluba Medveščak. Posljednjih godina nametnuo se kao jedan od najperspektivnijih domaćih slalomaša i veleslalomaša, što potvrđuju i njegovi FIS bodovi.

Sezona 2024./25., kao i početak sljedeće, donijeli su mu značajan iskorak prema višoj razini natjecanja i većoj međunarodnoj afirmaciji. Hrvatsku je predstavljao na Svjetskim sveučilišnim igrama u Torinu 2025., a u prosincu iste godine pobijedio je u FIS veleslalomu u Kranjskoj Gori. Sve to kulminiralo je pozivom u B reprezentaciju te sada zasluženim debijem.