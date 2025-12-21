Zubčić podbacio u veleslalomu u Alta Badiji

Podijeli :

AP Photo/Gabriele Facciotti via Guliver

Zubčić se nije iskazao.

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić u veleslalomu u talijanskoj Alta Badiji krenuo je kao 11. na startu, a u cilj je ušao kao posljednji. Skrivao se hrvatski skijaš od kamere nakon prve vožnje i tako iskazao nezadovoljstvo svojim nastupom.

Najbrži je nakon prve vožnje bio Austrijanac Marco Schwarz s vremenom 1:16.00. Drugi je sa 64 stotinke zaostatka Amerikanac River Radamus, a treći sa 67 stotinki zaostatka Austrijanac Stefan Brennsteiner.

Zubčić je nakon prve vožnje zauzeo 33. mjesto s vremenom 1:18.72 i zaostatkom 2,72 sekunde za najbržim u prvoj vožnji.

Druga vožnja je na rasporedu u 13.30 sati.