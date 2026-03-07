Zubčić nezadovoljan, hrvatski skijaši spremni za sutrašnji slalom

Podijeli :

xIgorxKupljenikx Sportspressphoto_SPR103782 via Guliver

Hrvatski skijaš Filip Zubčić, koji je u subotu u veleslalomu za Svjetski kup u Kranjskoj Gori završio kao 21., nije u potpunosti zadovoljan rezultatom i vožnjom.

“U prvom laufu odmah sam napravio veliku grešku nakon šest-sedam vrata koja me koštala jako puno vremena i jedva sam se kvalificirao u drugi lauf. Ostatak vožnje sam dosta dobro skijao. Drugi lauf sam startao četvrti i imao sam jako dobru šansu i dobru stazu, ali na žalost nisam je baš dobro iskoristio. Imao sam treće vrijeme, ali trebalo je bilo puno brže. Da sam završio među prvih 15 onda bih rekao sam zadovoljan. Sad se okrećem sutrašnjem slalomu”, kazao je Zubčić koji je u poretku skijaša u spustu 19. sa 111 bodova što znači da se plasirao u završnicu Svjetskog kupa u Norveškoj.

Sutra skijaši u Kranjskoj Gori voze slalom, a Zubčić kaže da je spreman kao i ostala trojica hrvatskih skijaša – Istok Rodeš, Samuel Kolega i Tvrtko Ljutić – koji će sutra nastupiti u Sloveniji.

“Evo nas u Kranjskoj Gori, nakon duže pauze u Svjetskom kupu. Prošlo je nešto vremena od Olimpijskih igara, bilo je raznih utrka, FIS natjecanja i treninga. Uspio sam se odmoriti i trenirati i mogu reći da sam spreman”, rekao je Kolega.

“U nedjelju nas očekuje posljednji slalom u Svjetskom kupu prije finala. Nakon Olimpijskih igara uspio sam se dobro odmoriti i pripremiti. Fizički se osjećam bolje. Na Igrama nije bilo idealno zbog nekih padova, ali sada je sve u redu i nadam se da ću sezonu završiti na najbolji mogući način”, dodao je Istok Rodeš.

Tvrtko Ljutić je nakon dulje pauze opet u Svjetskom kupu.

“Za mene je pauza od Svjetskog kupa trajala još od sredine siječnja. Sada sam ponovno na startu, spreman i nadam se dobrim uvjetima na stazi, posebno za više startne brojeve“, rekao je Ljutić.