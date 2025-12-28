Zrinka Ljutić zaustavila crni niz u slalomu i završila među deset, čarobna Shiffrin opet najbolja

Podijeli :

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić osvojila je osmo mjesto u utrci slaloma Svjetskog kupa u austrijskom Semmeringu.

Zrinka Ljutić popravila je plasman u odnosu na prvu vožnju koju je završila na desetom mjestu s dvije sekunde i 13 stotinki zaostatka za vodećom Camille Rast iz Švicarske.

Drugu je vožnju Zrinka odradila puno bolje te je u cilj doskijala kao najbolja s oko pola sekunde prednosti nad do tada vodećom Austrijankom Christen.

To joj je bilo dovoljno za ukupno osmo mjesto, dakle napredak od dvije pozicije. Za pobjednicom Mikaelom Shiffrin zaostajala je tri sekunde i 75 stotinki. Druga je završila Rast, a treća Lara Colturi.

Shiffrin je odradila uistinu izvanrednu drugu vožnju te je s devet stotinki slavila ispred Rast. Za Amerikanku to je peta pobjeda u pet slalomskih utrka ove sezone.

Ljutić je pak ovim rezultatom došla do drugog slalomskog plasmana ove sezone. U Leviju je bila šesta, a onda na tri vezane utrke nije dolazila do cilja (Gurgl, Copper Mountain i Courchevel).

U Semmeringu je nastupila i još jedna hrvatska skijašica. Leona Popović je startala kao 27., ali je pogriješila već nakon nekoliko vrata, zapela i okončala nastup.