Vonn se oglasila nakon još jedne operacije: ‘Iako sporo napredujem, znam da ću biti dobro’

xEibner-Pressefoto Memmlerx EP_MMR via Guliver Image

Američka skijaška legenda Lindsey Vonn (41) obavila je i treću operaciju nakon teškog prijeloma noge nakon pada na spustu na Olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

“Danas sam imala treću operaciju i bila je uspješna,” objavila je 41-godišnja Amerikanka na društvenim mrežama uz svoju fotografiju u bolničkom krevetu nakon operacije.

“Uspjeh danas ima potpuno drugačije značenje nego prije nekoliko dana. Napredujem i iako je sporo, znam da ću biti dobro,” dodala je.

Legendarna američka skijašica zahvalila je medicinskom osoblju, prijateljima, obitelji i ljudima dobre volje iz cijelog svijeta te čestitala svojim kolegama iz reprezentacije koji su je inspirirali i dali joj nešto za što mogu navijati.

Jednu od skijašica s najviše odličja u povijesti, operirao je zajednički tim lokalnih ortopedskih i plastičnih kirurga. Njezin osobni liječnik bio je prisutan, ali je samo asistirao, dok su talijanski kirurzi vodili zahvate, rekao je izvor za agenciju Reuters.

Vonn, koja se natjecala unatoč ozljedi koljena, teško je pala na utrci spusta nakon čega je helikopterom prevezena u bolnicu. Amerikanka je nedavno pokidala križne ligamente lijevog koljena, ali je ipak odlučila nastupiti na čuvenoj stazi Tofane, gdje je slavila čak 12 puta.

Osvajačica zlatne spustaške medalje iz 2010. godine, te bronce iz 2018. je ramenom zakačila vrata, izgubivši kontrolu nakon čega je odletjela u zrak i pri velikoj brzini pala. Na televiziji se moglo čuti kako vrišti od bolova. Brzo ju je okružilo nekoliko liječnika i službenika prije nego što je stigao helikopter i odvezao je na nosilima u bolnicu.

Helikopter je Vonn prvo odvezao u bolnicu Codivilla Putti u Cortini na liječničku procjenu. Nekoliko sati kasnije, ponovno je prebačena, opet helikopterom, u bolnicu Ca’ Foncello u Trevisu.

“Slično kao i u skijaškim utrkama, u životu riskiramo. Sanjamo. Volimo. Skačemo. A ponekad i padnemo“, napisala je Vonn na Instagramu. “Ponekad su nam srca slomljena. Ponekad ne ostvarimo snove za koje znamo da bismo ih mogli imati. Ali to je… ljepota života, možemo pokušati,” poručila je Amerikanka.