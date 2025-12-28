Ljutić u top 10 nakon prve slalomske vožnje u Semmeringu, Popović odustala

Dvije hrvatske skijašice odradile su prvu vožnju slaloma u Semmeringu.

Švicarska skijašica Camille Rast vodi nakon prve slalomske vožnje Svjetskog kupa u austrijskom Semmeringu, dok je Zrinka Ljutić uz veliki zaostatak trenutačno na desetom mjestu.

U Semmeringu je nastupila i još jedna hrvatska skijašica, Leona Popović je startala kao 27., ali je pogriješila već nakon nekoliko vrata, zapela i okončala nastup.

POVEZANO Ljutić o izazovnim uvjetima i vožnji bez štapa: ‘Na kraju dosta dobar rezultat!’

Ljutić je u Semmeringu tražila prekid loše slalomske ovosezonske forme nakon šestog mjesta u Leviju i potom tri u nizu slaloma bez plasmana u Gurglu, Copper Mountainu i Courchevelu. Ljutić ipak nije uspjela u tome već je odradila slabu vožnju za vlastite standarde.

Ljutić nije bilježila veće pogreške, ali donekle je neritmično prolazila stazom i skupljala sve veći zaostatak. Na prvom prolazu je zaostajala 36 stotinki, potom 56, a na trećem prolazu je imala zaostatak od čak sekunde i 68 stotinki. Sve je zaključeno ulaskom u cilj i zaostatkom od dvije sekunde i 13 stotinki za najbržom.

Vodeća Rast ima tek devet stotinki prednosti u odnosu na Laru Colturi, dok treća Austrijanka Katharina Liensberger zaostaje 34 stotinke. Četvrta Amerikanka Mikaela Shiffrin ima zaostatak od 54 stotinke.

Druga vožnja na rasporedu je u 17.45 sati.