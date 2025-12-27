Ljutić o izazovnim uvjetima i vožnji bez štapa: ‘Na kraju dosta dobar rezultat!’

Podijeli :

xIgorxKupljenikx via Guliver

Zrinka Ljutić zauzela je 13. mjesto u veleslalomskoj utrci u austrijskom Semmeringu.

Hrvatska skijašica popravila je plasman drugom vožnjom koju je završila bez štapa.

“Iza mene je veleslalomska utrka, na kraju u biti dosta dobar rezultat s obzirom na vrlo lošu prvu vožnju. Bili su jako izazovni uvjeti, nismo imali stazu za zagrijavanje, tako da nekako smo samo krenuli. Snijeg je bio dosta specifičan, također jako grbava staza. Sama postavka nije bila nešto posebno, ali ja bih rekla, kombinacija sa snijegom i s uvjetima rezultirala je u dosta izazovnoj utrci”, istaknula je Ljutić u izjavi te dodala:

“U drugoj vožnji nekako sam uspjela napasti pa ono, što bude, bude i na kraju evo popela sam se za par mjesta i završila 13. makar bez štapa.”

Ljutić u nedjelju čeka slalom na stazi na kojoj je prošle sezone stigla do prve pobjede u karijeri, a startat će šesta.

“Da, odradila sam par slaloma po stazi iznad gdje je išao veleslalom. Tako da isprobam snijeg i dosta sam se dobro osjećala. Tako da sutra je novi dan i ovo danas je već iza nas”, rekla je.