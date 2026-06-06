Šok u Španjolskoj: Hezonjin Real ispao u četvrtfinalu ACB lige

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U trećoj i odlučujućoj utakmici četvrtfinala ACB lige Real Madrid Marija Hezonje je na domaćem parketu ugostio Tenerife. Iako se očekivala pobjeda branitelja naslova, Tenerife je slavio sa 107:95 i izborio polufinale.

Od početka susreta dalo se nagovijestiti da bi Tenerife mogao stvoriti probleme Realu jer su u samom uvodu vodili s 14:6. Uspio se Real na kraju oporaviti te su nakon prvih 10 minuta imali +1 (24:23).

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Međutim, gosti s Kanarskog otočja nisu odustajali pa su svoju prednost vratili u drugoj četvrtini. U jednom trenutku bilo je +6 (49:43) da bi se na veliki odmor otišlo s +4 za Tenerife (49:45).

U trećoj četvrtine gosti su imali +7 da bi na kraju Real ipak u posljednju četvrtinu ušao s +3. Činilo se kako će tada Madriđani uspjeti slomiti otpor gostiju, no pet minuta prije kraja Tenerife je došao do svoje najveće prednosti na utakmici. Poveli su s 89:79 i do kraja susreta trebali su samo sačuvati stečenu prednost.

U tome su i uspjeli te su na kraju slavili sa 105:95. Tako su izborili polufinale ACB lige dok je Real prvi put nakon šest godina ostao bez plasmana u polufinale domaćeg prvenstva. Madriđanima nije uspio pomoći ni hrvatski reprezentativac Mario Hezonja koji je zabio 22 poena. Madriđani su tako ostali bez trofeja jer nisu uspjeli osvojiti Superkup, španjolski Kup, Euroligu te ligu. U redovima Tenerifa najbolji je bio iskusni Patty Mills koji je ubacio 29 poena.

Polufinale je već izborila Valencia dok će se “majstorice” igrati između Murcije i Barcelone te Baskonije i Joventuta za koji igraju Ante Tomić i Michael Ružić. Tenerife u polufinalu čeka pobjednika susreta između Murcije i Barcelone.

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