Dubai upisao novu pobjedu protiv Partizana i stigao na korak od prvog naslova u ABA ligi

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xEibner-Pressefoto JennixMaulx EP_JML via Guliver Image

Košarkaši Dubaija pobijedili su Partizan i u drugoj utakmici finala ABA lige. Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata slavio je u Coca-Cola Areni rezultatom 86:81 te je poveo 2-0 u finalnoj seriji.

Dubai sada ima veliku prednost jer je i u prvoj utakmici, odigranoj u četvrtak, svladao momčad koju vodi Joan Peñarroya rezultatom 99:93.

Finalna serija igra se na tri pobjede, a nakon dvije utakmice u Dubaiju seli u Beograd. Treći susret na rasporedu je u srijedu od 19 sati u Beogradskoj areni.

Najzaslužniji za novu pobjedu sastava koji vodi Aleksandar Sekulić bili su reprezentativac Bosne i Hercegovine DžananMusa sa 16 poena te po četiri skoka i asistencije, kao i srpski reprezentativac Aleksa Avramović, koji je također ubacio 16 poena uz šut iz igre 6/9, tricu 4/6 i dvije osvojene lopte.

Važan doprinos domaćoj momčadi dali su i centar Mfiondu Kabengele s 13 poena i četiri skoka, razigravač McKinley Wright s osam poena i četiri asistencije, krilo Justin Anderson s osam poena i pet skokova, Dwayne Bacon sa sedam poena, tri skoka i četiri asistencije te krilni centar Bruno Caboclo sa sedam poena i tri skoka.

U redovima Partizana najviše su pokazali razigravači Carlik Jones s 15 poena, pet skokova i šest asistencija te Duane Washington Jr. s 12 poena i pet asistencija. Istaknuli su se i centar Bruno Fernando sa 16 poena, sedam skokova, dvije asistencije i dvije blokade te krilo Isaac Bonga s 11 poena i šest skokova.