Jedva preživio nakon pada u spustu, sada se oporavlja: Ne sjećam se pada ni operacije

Francuski skijaš Cyprien Sarrazin, svjestan da je "skoro poginuo" tijekom teškog pada krajem prosinca u na spustu u talijanskom Bormiju, zahvaljuje zračnom jastuku koji ga je "spasio" i kaže da ga i dalje privlači "vatra natjecanja".

“Ponovo sam vidio svoj pad, ali od trenutka kada sam počeo kliziti na leđima malo beživotan, nisam više gledao. No, vidio sam pad, smatrao sam ga prilično lijepim, impresivnim”, izjavio je Cyprien Sarrazin ocijenivši da je “moglo biti još dramatičnije”, da nije nosio zračni jastuk toga dana.

“Mislim da sam taj dan imao anđela čuvara”, dodao je 30-godišnji skijaš u ponedjeljak, tijekom svog prvog pojavljivanja u javnosti nakon pada na službenom treningu u Bormiju, pri kojem je doživio težak potres mozga.

“Pravo je čudo što sam se oporavio tako dobro i tako brzo”, rekao je francuski skijaš, vidno u dobroj fizičkoj formi, navodeći da više nema “neurološke posljedice”.

“Nema nikakve mržnje ni razočaranja, shvatio sam da sam bio blizu toga da više ne budem ovdje, tako da što god se dogodi, to je samo pozitivno”, nastavio je Sarrazin koji nastavlja proces rehabilitacije od teškog pada i operacije mozga koja je uslijedila.

Tridesetogodišnji skijaš je dodao da je sretan što se ne sjeća ni pada ni operacije, jer mu je to pomoglo da se ne sjeća “tih teških trenutaka”.

“Ne sjećam se 20 metara prije pada i do pet dana nakon pada, nakon operacije, (…) i to zahvaljujući anesteziji koja je bila dobro napravljena”, objasnio je skijaš koji se normalno kreće, ali i dalje pati od diplopije, odnosno dvostrukog vida, iako se i to stanje “poboljšava iz dana u dan”.

“Bio sam pri svijesti tih pet dana, ali moj mozak nije registrirao. I to je dobro, jer tako nemam posttraumatski stres”, rekao je dvostruki pobjednik spusta u austrijskom Kitzbuehelu i jedan od najboljih skijaša današnjice u brzim disciplinama, ali je istaknuo da je još prerano govoriti o povratku natjecanjima.

“Moram odvojiti vrijeme i posvetiti se samo brizi za sebe”, rekao je Francuz koji je pri padu zadobio i ozljedu desnog koljena te veliku modricu na leđima.

Zahtjevna staza Stelvio, na kojoj skijaši postižu iznimno visoke brzine i na kojoj je Sarrazin 27. prosinca izbjegao po život opasne ozljede, bit će u veljači 2026. poprište natjecanja za olimpijska odličja. No, on još uvijek ne razmišlja o nastupu u toj utrci.

“Imam razdoblje od četiri do pet mjeseci prije nego što nastavim s bilo kakvom ozbiljnom tjelesnom aktivnošću (…), ali u međuvremenu se bavim sportom.”

Dodao je da nije riječ o opasnom sportu, ali i istaknuo kako se posebno veseli što će se ponovno moći baviti spustom na brdskom biciklu.

Što se tiče ponovnog spusta na skijama, Sarrazin to naziva “drugim korakom”. Ne zna kad će se on dogoditi, ali tvrdi da “za to živi”, jer “takav doživljaj ne može pronaći nigdje drugdje”.