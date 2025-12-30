Drama nakon slaloma u Semmeringu, Shiffrin otkrila: ‘Bilo je zastrašujuće!’

Podijeli :

AP Photo/Pier Marco Tacca via Guliver

Mikaela Shiffrin upisala je petu slalomsku pobjedu sezone u austrijskom Semmeringu, no nakon utrke nije skrivala ljutnju.

Na austrijskoj stazi slalom nije završilo čak 39 od 79 skijašica, što se na jednoj utrci Svjetskog kupa nije dogodilo još od 1999. godine.

“Moram ovo reći – za djevojke danas nije bilo sigurno skijati. Za mene, sa startnim brojem četiri, to nije bio problem. Ali za cure koje su startale s brojevima 13, 15, 18 ili čak 60, ovo jednostavno nije u redu. Srećom, nije bilo teških ozljeda, ali način na koji se staza raspadala bio je brutalan. Naravno da skijanje treba biti show, ali nitko ne smije biti prestravljen na startu gledajući prva dva zavoja s tim golemim rupama”, rekla je Shiffrin odmah nakon utrke za austrijsku televiziju pa dodala:

“Razgovarala sam s puno skijašica i rekle su da je bilo zastrašujuće skijati, posebno u prvoj vožnji. Ovo bi trebao biti spektakl, a ne da su natjecateljice prestravljene na startu gledajući u ogromne rupe već na prvim vratima.”

Shiffrin je nezadovoljstvo iskazala i na društvenim mrežama.

Zrinka Ljutić je slalom u Semmeringu završila na osmom mjestu, dok je Leona Popović izletjela upravo na jednoj od rupa u prvoj vožnji.