Bolji rezultati u najavi? U tim Zrinke Ljutić stiže čovjek koji je radio s Ivicom Kostelićem

xEibner-Pressefoto Memmlerx via Guliver

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić ne postiže ni blizu rezultate iz prošle sezone.

Prošle sezone Zrinka je dohvatila Mali kristalni globus u slalomu, a ove sezone već je izletjela u pet od osam slalomskih vožnji, pa se sada nalazi na 16. mjestu discipline sa skoro 900 bodova manje od Mikaele Shiffrin.

Zato je Hrvatski skijaški savez pred Zimske olimpijske igre u Italiji odlučio je promijeniti člana njezina tima. Izvršni odbor HSS-a potvrdio je angažman novog servisera skija. Umjesto Andreasa Angerera, o pripremi skija brinut će se Mislav Samaržija.

Samaržija je radio s legendarnim hrvatskim skijašem Ivicom Kostelićem. Bio je njegov serviser za slalom i veleslalom u sezonama 2011./12. i 2012./13., kao i na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014., gdje je Kostelić osvojio srebro.

Nadamo se da će već na nadolazećim ZOI Zrinka pokazati klasu i potencijalno doći do medalje.