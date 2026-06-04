Hajduk se umalo osramotio zbog ovog pravila, HNS ga sada mijenja

“Igrač tijekom jedne natjecateljske godine može u istoj fazi završnice Hrvatskog nogometnog kupa (primjerice u četvrtfinalu) nastupati samo za jedan klub.”

To znači da igrač koji je nastupio za jedan klub u određenoj fazi natjecanja nakon transfera ne može igrati za novi klub u istoj fazi, ali već u sljedećem krugu stječe pravo nastupa.

Promjena je stigla nekoliko mjeseci nakon situacije u koju je upao Hajduk tijekom četvrtfinala Kupa protiv Rijeke. Gonzalo Garcia u početku je među startere uvrstio Darija Marešića, koji je tijekom zime stigao iz Istre.

Problem je bio u tome što je Marešić ranije već igrao Kup za Istru pa prema tadašnjim pravilima nije imao pravo nastupa za Hajduk. Na propust je upozorio Josip Brezni iz Povjerenstva za SuperSport Hrvatski nogometni kup, nakon čega je branič uklonjen iz zapisnika. Hajduk je tako izbjegao moguće sankcije i poraz za zelenim stolom, no na terenu je ipak ispao nakon ludog 3:2 poraza od Rijeke.