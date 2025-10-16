Bivši svjetski prvak s 33 godine završava skijašku karijeru

Bivši svjetski prvak u veleslalomu, Francuz Mathieu Faivre (33) objavio je prekid skijaške karijere.

“Odluka nije bila laka, jer sam cijeli život bio posvećen ovom sportu i ostvarenju dječijih snova. Nikada nisam mogao zamisliti da će me skijanje odvesti tako daleko,” kazao je u video poruci na svom Instagram računu.

U petnaest sezona Svjetskog kupa ostvario je deset plasmana na postolju pri čemu i dvije pobjede, u veleslalomu u Val d’Isereu 2016. i u Banskom 2021.

Najveći uspjeh ostvario je na Svjetskom prvenstvu u Cortini d’Ampezzo 2021. osvojivši dva zlata u veleslalomu i paralelnom slalomu. Ima i svjetski naslov 2017. u natjecanju mješovitih ekipa.

Na Olimpijkmim igrama u Pekingu 2022. bio je “brončani” u veleslalomu.

“Skijanje je u meni zapalilo plamen koji me vodio kroz sve ove godine. Čini se da je taj plamen izgorio nakon olimpijskog veleslaloma u Pekingu 2022. Pomalo kao da je sve nestalo,” dodao je.