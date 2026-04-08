Hrvatski vaterpolisti upisali novi poraz na Svjetskom kupu, čeka ih težak put do završnice

Italija je tako osigurala prvo mjesto s maksimalnih devet bodova, dok Hrvatska ima vrlo male šanse za plasman među četiri najbolje izabrane vrste.

Za ulazak u Top 4 Hrvatskoj bi trebala uvjerljiva pobjeda SAD-a protiv Španjolske (najmanje sedam razlike), što se čini malo vjerojatnim. Stoga će se hrvatska reprezentacija najvjerojatnije boriti za peto mjesto, koje još vodi na završni turnir, zajedno sa SAD-om, Srbijom te pobjednikom susreta Grčke i Nizozemske.

Utakmica s Italijom bila je izjednačena do sredine treće četvrtine (9:9), no Talijani su potom napravili ključnu seriju od četiri gola i otišli na 13:9. Hrvatska je do kraja uspjela samo ublažiti poraz.

Najefikasniji kod Italije bio je Matteo Iocchi Gratta s tri gola, dok su kod Hrvatske po dva zabili Franko Lazić, Konstantin Harkov i Vlaho Pavlić.

Nakon grupne faze formirat će se nove skupine: dvije najbolje ekipe iz svake skupine osigurat će plasman na završni turnir u Sydneyu, dok će se treće- i četvrtoplasirani boriti za posljednje, peto mjesto.