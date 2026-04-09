Hrvatska slavila protiv Nizozemske i napravila važan korak prema plasmanu na završnicu Svjetskog kupa

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija 12:8 (3:1, 2:2, 3:2, 4:3) pobjedom protiv Nizozemske započela je borbu za peto mjesto na turniru Svjetskog kupa u Alexandropoliju, posljednje koje vodi na završni turnir koji će se igrati u srpnju u Sydneyu.

Loren Fatović i Tin Brubnjak su sa po tri gola predvodili Hrvatsku, Marko Žuvela i Konstantin Harkov su dodali po dva, dok su Bilal Gbadamassi, Marnick Snel i Lars ten Broek bili dvostruki strijelci za Nizozemsku.

Nakon poraza od Španjolske i Italije u prethodna dva nastupa, Hrvatska je protiv Nizozemske držala kontrolu rezultata od početka do kraja. Nakon što je stvorila dva gola prednosti u prvoj četvrtini više niti jednom nije dopustila Nizozemskoj približavanje.

U drugoj utakmici 1. kola razigravanja od petog do osmog mjesta SAD su svladale Srbiju s 14:12.

Hrvatska će u 2. kolu u subotu od 12.30 sati igrati protiv SAD-a, reprezentacije koju je u ponedjeljak svladala sa 16:7, dok će nastup u Alexandropoliju okončati u nedjelju utakmicom protiv Srbije.